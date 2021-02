Born

Eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera steht in der kommenden Woche im Amtsausschuss des Amtes Darß/Fischland an. Der Amtsvorsteher Benjamin Heinke sieht eine Abstimmung zwischen kleinerem und größerem Übel. Auf dem Tisch liegt ein Vergleich in der Folge des umstrittenen Zins-/Währungsgeschäftes, das im Amt Darß/Fischland abgeschlossen und über Ahrenshoop abgerechnet wurde. Über Verantwortlichkeiten zu diesem Geschäft wird seit Jahren intensiv gestritten.

Im Raum steht ein Vergleich: Demnach zahlt das Amt Darß/Fischland einen Betrag in Höhe von 450 000 Euro und übernimmt zudem 80 Prozent der Prozesskosten der Gegenseite. Der tatsächliche Verlust aus der kombinierten Zins-/Währungswette ist allerdings viel höher. Als die Erste Abwicklungsanstalt, Rechtsnachfolgerin der WestLB, im Jahr 2015 knapp 567 000 Euro abbuchte, war man in der Verwaltung aufgeschreckt. Eilig wurde die Summe, es handelt sich dabei um den Verlust des im Jahr 2008 eingefädelten Deals, zurückgebucht. Inzwischen ist die Summe aufgrund der weiter auflaufenden Zinsen auf wenigstens 850 000 Euro bis zu rund einer Million Euro angewachsen.

Kommunen auf aktuellen Stand gebracht

In den vergangenen Wochen wurden die Gemeindevertreter der amtsangehörigen Kommunen über den aktuellen Stand der Dinge in diesem Zusammenhang auf den neuesten Stand gebracht. Das geschah jeweils nichtöffentlich. In Born war dieser Bericht im öffentlichen Teil der nächsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter vorgesehen. Bürgermeister Gerd Scharmberg (fraktionslos) sagte im Vorfeld der Zusammenkunft, dass die Information jedoch in den nichtöffentlichen Sitzungsteil verschoben werde – in Anlehnung an die Handhabung seitens des Amtes.

Denn in den anderen amtsangehörigen Kommunen wurden die Gemeindevertreter in Treffen hinter verschlossenen Türen in Sachen Swap auf den aktuellen Stand gebracht. Und auch die Mitglieder des Amtsausschusses werden während ihrer Zusammenkunft am Dienstag kommender Woche erst im nichtöffentlichen Teil entscheiden, ob sie das kleinere beziehungsweise größere Übel in Kauf nehmen wollen. Die Sitzung des Amtsausschusses findet am 9.Februar in der Darßer Arche in Wieck statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Streit bis zum Bundesgerichtshof erwartet

Egal wie, der Streit um die Verantwortlichkeiten der dubiosen und seinerzeit nicht von Vorgaben der Landesregierung gedeckten Wette auf die Kursentwicklung des Schweizer Franken ist damit noch längst nicht vom Tisch. So haben die Gemeindevertreter von Born, Wieck und Wustrow schon vor Monaten beschlossen, dass ihre Kommunen nicht für finanzielle Schäden infolge des Finanzgeschäfts einstehen wollen.

Sollte jedoch das Amt Darß/Fischland für den Vergleich beziehungsweise den Verlust geradestehen müssen, sind alle amtsangehörigen Kommunen über die Amtsumlage mit im Boot. Eine juristische Aufarbeitung des Finanzgeschäfts und der Verantwortlichkeiten wird nach Einschätzung von Amtsvorsteher Benjamin Heinke erst vor dem Bundesgerichtshof enden.

Ursprüngliche Strategie ging nicht auf

Nicht aufgegangen ist die ursprüngliche Strategie des Amtes, die Forderung der Ersten Abwicklungsanstalt komplett zurückzuweisen. Begründet wurde das mit der Vermutung, es sei überhaupt kein rechtsverbindlicher Vertrag zustande gekommen. Allerdings rückte der vom Amt beauftragte Jurist später von dieser Einschätzung ab.

Zuletzt fand in Düsseldorf ein Gütetermin zwischen Amt und Erster Abwicklungsanstalt statt. Da kam der Vergleich auf den Tisch. Bis zum 19. Februar muss die Verwaltung über eine Annahme des Vergleichs entscheiden.

Kleiner Gewinn mit erlaubten Geschäften

Entgegen der Empfehlung der Landesregierung, mit bestimmten Finanzgeschäften die kommunalen Kassen zu füllen, wurde seitens des Amtes besagtes Swap-Geschäft abgeschlossen und über Ahrenshoop abgerechnet. Für Prerow und Born endeten erlaubte Geschäfte für beide Kommunen nach dem Ablauf mit einem geringen Gewinn. Anfängliche Gewinne wurden auch bei dem umstrittenen Deal eingefahren. Allerdings wendete sich das Blatt, so dass zum Ablauf der kombinierten Zins-Währungswette ein dickes Minus zu Buche stand. Um dieses Geld inklusive Zinsen wird seit der Forderung der Ersten Abwicklungsanstalt gestritten.

