Sylvia Hoffmann aus Ribnitz-Damgarten zieht es in der Freizeit nach draußen

Dierhagen

Naturverliebt und reiselustig – Sylvia Hoffmann zieht es in der Freizeit nach draußen und in die nähere Umgebung. Denn so gerne die 43-Jährige aus Ribnitz-Damgarten, die an der Rezeption eines Hotels in Dierhagen arbeitet, auf Tour ist – Eins ist klar: Das Auto bleibt definitiv stehen. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad geht es in die Natur. Der Mann und die beiden Kinder sind oft mit von der Partie.

Doch ist Sylvia Hoffmann auf gerne auf dem Wasser unterwegs. Besonders genießt sie Touren auf dem Standup-Paddle-Board in den späten Nachmittagsstunden. Gerne startet sie vom Hafen in Damgarten aus zu den Runden über den Bodden. „Da sind dann die Biber dabei“, sagt sie zu den Beobachtungen, die sie vom Brett aus machen kann.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Mitarbeiterin in der Hotellerie ist Sylvia Hoffmann auch gerne selbst unterwegs. Auf dem Programm stehen allerdings keine Fernreisen, sondern eher kurze Trips innerhalb Deutschlands beziehungsweise das Grenzgebiet. Zu Fernzielen mit dem Flugzeug zu jetten, liegt ihr fern.

Von Timo Richter