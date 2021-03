Bad Sülze

So langsam scheint es kritisch zu werden für die Mitarbeiter der Tafel in Bad Sülze. Die Situation ist angesichts der Corona-Pandemie schon schwierig genug. Die Ausgabe der Tafelspenden muss durch ein Fenster von drinnen nach draußen erfolgen. „Und während der Ausgabe sind Gesteinsbrocken heruntergefallen“, berichtet Tafel-Chefin Kerstin Dauer.

Bekannt ist, dass das Gebäude in der Kastanienallee kaum mehr tragbar und ein schwerer Sanierungsfall ist. Nun wird es offenbar für die Mitarbeiter schon gefährlich, wenn direkt über dem Ausgabefenster das Dach bröckelt. „Jetzt ist es akut“, sagt Kerstin Dauer. Schnellstmöglich müsse gehandelt werden. Doch dafür werde Hilfe benötigt.

Alternative verworfen

Im Herbst vergangenen Jahres hieß es bereits, die Bad Sülzer Tafel würde mit ihrem Hauptsitz umziehen können. Nicht weit weg, im Gebäude der Dahlien-Grundschule sollten Räume zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Bad Sülze hat bereits die Einfahrt präpariert, so dass die Transporter der Tafel das Gebäude erreichen. Doch nach wie vor nutzt die Tafel das Gebäude nebenan.

Ein Grund: Zwischenzeitlich habe es laut Kerstin Dauer eine mögliche Alternative gegeben. Die habe man verfolgt, hatte sich letztlich aber nicht realisiert. Deshalb rücken nun wieder die ehemaligen Horträume in der Schule in den Fokus. Der Hort ist in Containern untergebracht.

Die Grundschule in Bad Sülze. Quelle: Robert Niemeyer

Der zweite Grund. Die Tafel ist auf Unterstützung beim Umzug angewiesen. Bislang habe es hier kaum Rückmeldung gegeben. Die Kosten für den Umzug werden auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Vor wenigen Tagen begannen Mitarbeiter der Tafel mit der Arbeit in den Räumen. Am Montag begutachte ein Fachmann die Wände und den Fußboden. Elektroarbeiten seien notwendig, etwa um einen Starkstromanschluss für die Kühlzellen zu installieren. Auch Fußböden müssen neu gefliest werden. Andernorts müsse Linoleum verlegt werden.

Neue Gesichter in der Schlange

„Wir werden die Tafel für eine Woche schließen müssen“, sagt Kerstin Dauer. Und das auch nur, wenn der Umzug wie geplant abläuft, also mit weiterer Unterstützung beispielsweise durch ortsansässige Firmen. Mit dieser Hilfe könnten auch die Kosten gesenkt werden. Muss die Tafel den Umzug samt Handwerkerarbeiten aus eigener Kraft stemmen, müsste die Ausgabe in Bad Sülze ebenso wie die Ausgabe an den Außenstellen sehr viel länger geschlossen werden.

Kerstin Dauer, Geschäftsführerin Tafel Bad Sülze. Quelle: Doris Deutsch

Die Bedingungen am Hauptort hätten sich auch abseits bröckelnder Fassaden nicht verbessert, nach Frost, Schnee und Regen eher noch verschlechtert. In der Kleiderkammer regiert wie auch in anderen Räumen der Schimmel, der Luftentfeuchter laufe ganztägig auf Hochbetrieb. An eine Sanierung des Gebäudes denkt in Bad Sülze schon lange niemand mehr.

Dass die Tafel nach wie vor gebraucht wird, zeigen die Nutzerzahlen. Mehr als 650 Menschen versorgt die Tafel mit Lebensmitteln. „Es gibt etliche, die nicht mehr kommen“, spricht Kerstin Dauer die Auswirkungen der aktuellen Krise an. Dafür sehe man viele neue Gesichter in der Schlange vor der Ausgabe, Menschen in Kurzarbeit oder Soloselbstständige.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Perspektive in Eixen?

Momentan seien vor allem die Kühllager leer. Die Supermärkte würden derzeit wenig Kühlware wie Joghurt oder Margarine spenden. „Bei den Milchprodukten gibt es derzeit starke Einschränkungen“, so Kerstin Dauer. Andererseits werde sehr viel Brot und Gemüse gespendet. Backware gebe es derzeit so viel, dass die Tafel diese nun auch an alle verteilt, nicht nur an Menschen, die ihre Bedürftigkeit nachwiesen können. An der Ausgabe in Ribnitz werden die Brote und Brötchen jede Woche verteilt. Möglich sei, diese Sonderausgabe auch auf die anderen Ausgabestellen zu erweitern.

Perspektivisch ist jedoch abzusehen, dass die Tafel wohl wieder aus der Schule ausziehen muss. Das Gebäude könnte abgerissen werden, nachdem der Schulneubau nebenan fertiggestellt wurde und die Grundschule dort eingezogen ist. Die Tafel Bad Sülze hat sich deshalb bereits ein paar Kilometer weiter nordöstlich umgeschaut.

Die ehemalige Schule in Eixen ist dabei in den Blick als neuer Hauptstandort geraten. Per Erbbaupachtvertrag solle das Gebäude übernommen werden. Auch in dieses marode Gebäude müsse einiges an Geld hineingesteckt werden. Noch sei aber ein wenig Zeit. „Erstmal machen wir das mit der Schule in Bad Sülze“, so Kerstin Dauer.

Von Robert Niemeyer