Bad Sülze

Die Ausgabestellen der Tafel Bad Sülze bleiben vorerst geschlossen. Das teilte Geschäftsführerin Kerstin Dauer am Dienstag mit. Der Grund: Einige Tafelnutzer hätten sich nicht an die Corona-Regeln gehalten. Aus Vorsicht und um die eigenen Mitarbeiter zu schützen, sei die Ausgabe von Lebensmittelspenden bis Mitte April ausgesetzt.

Infiziert sei laut Kerstin Dauer nach derzeitigen Erkenntnissen keiner ihrer Mitarbeiter. Sie habe jedoch angewiesen, dass alle einen Corona-Test machen sollen. „Alle Mitarbeiter gehören zur Risikogruppe. Ich habe eine Fürsorgepflicht“, so die Tafel-Geschäftsführerin. Deshalb soll es nun vorerst keinen Kontakt ihrer Mitarbeiter zu Tafelnutzern geben.

Verstoß gegen Quarantäne

Was war passiert? Laut Kerstin Dauer haben sich am Dienstag Menschen in die Schlange der Spendenausgabe in Bad Sülze gestellt, die nicht hätten dort sein dürfen. „Mehrere Familien, die eigentlich in Quarantäne sein sollten, waren da“, so Kerstin Dauer. Diese hätten sich zudem nicht an die Abstände gehalten. Die Ausgabe sei zwar unter besonderen Maßnahmen durchgezogen worden. Gleichzeitig sei jedoch verkündet worden, dass die Tafel vorerst schließt. Am Mittwoch war Dauer selbst unterwegs, um beispielsweise Lebensmittelmärkte zu informieren, dass in den nächsten Tagen keine Spenden abgeholt werden.

Die Ausgabe an allen Stellen bleibt vorerst geschlossen. Nicht nur in Bad Sülze, sondern also auch an den Außenstellen in Ribnitz, Tessin, Semlow, Tribsees und Marlow wird es keine Lebensmittelspenden geben. Auch der Bringedienst werde ausgesetzt. Ab dem 12. April, also in etwas mehr als zwei Wochen, soll die Arbeit wieder aufgenommen werden. „Wir bedauern, wegen der Leichtsinnigkeit und Unvernunft einzelner Personen so vielen anderen Bedürftigen nicht die nötige Unterstützung gewähren zu können“, so die Geschäftsführerin. Bedauerlich sei zudem, dass nun viele Lebensmittel weggeworfen werden müssten.

Pause wird für Umzug genutzt

In Bad Sülze soll, falls alles gut läuft, dann die Ausgabe bereits in den neuen Räumen in der Grundschule stattfinden. Die Schließzeit soll nun genutzt werden, um vom bisherigen, maroden Gebäude in der Kastanienallee in das Schulgebäude umzuziehen. Trotz Aufrufs hätten sich allerdings keine Firmen gemeldet, um der Tafel ehrenamtlich unter die Arme zu greifen. Um den Umzug zu bewältigen, werden vor allem Handwerker benötigt, etwa um Fliesen zu legen oder zu tapezieren. „Wir hoffen, dass wir noch ein paar Leute finden, die uns helfen wollen“, so Kerstin Dauer.

Ab 12. April findet die Ausgabe dann wieder folgendermaßen statt: Montag, 13.30–14.30 Uhr, Tessin; Dienstag, 9.30–11 Uhr, Bad Sülze; Mittwoch, 13.30–14 Uhr, Semlow, 14.30–15 Uhr, Marlow; Donnerstag, 13.30–14.30 Uhr, Tribsees, Freitag, 9.30–11 Uhr, Ribnitz-Damgarten.

Von Robert Niemeyer