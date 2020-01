Tafel will in Bad Sülze bleiben

Bad Sülze

Bei der Tafel Bad Sülze bewegt sich was. Die Zukunft des Standorts in der Kastanienallee soll gesichert werden. Die Tafel selbst möchte das Gebäude kaufen. „Wir wollen in Bad Sülze bleiben“, sagt Kerstin Dauer, Leiterin der Tafel.

Zuletzt hatte es Überlegungen gegeben, die Dahlienstadt zu verlassen. Das derzeit genutzte Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Vonseiten der Stadt hieß es immer wieder, dass in das Gebäude nicht investiert würde. Alternativen stehen in Bad Sülze nicht zur Verfügung. „Es gibt keine größeren Gebäude in der Nähe“, so Dauer.

Nun wollen die 50-Jährige und ihre Mitstreiter es auf eigene Faust versuchen. Sollte der Verkauf der Immobilie von der Stadt an den Verein klappen, werde die Tafel Wege suchen, das Haus zu sanieren. „Hier muss etwas gemacht werden. Es wird immer maroder“, so Kerstin Dauer. Und zwar in allen Bereichen: Dach, Fußböden, Wände – vor allem Feuchtigkeit und Schimmel sind Probleme. Die Heizungsanlage ist in die Jahre gekommen. Auch der Parkplatz am Gebäude soll erneuert werden.

„Ich bin froh, dass die Tafel selbst Initiative ergreift“, sagt Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer. Am Dienstag hatte es ein Gespräch zwischen ihr und den Tafel-Verantwortlichen gegeben. Das Ergebnis: Die Stadtvertretung soll demnächst einen Grundsatzbeschluss fassen, dass das Gebäude verkauft werden soll. Dann soll ein Wertgutachten erstellt werden, um den Kaufpreis zu ermitteln. „Wir haben ein gutes Gespräch geführt. Ich bin mit einem guten Bauchgefühl aus diesem Gespräch gegangen“, ist Kerstin Dauer zuversichtlich.

Sanierung ein finanzieller Kraftakt

Die Sanierung wiederum dürfte jedoch ein finanzieller Kraftakt werden, den die Tafel selbst nicht stemmen kann. Deshalb hofft Kerstin Dauer auf Unterstützung von außen. Möglich seien Fördermittel. Die Stadt werde laut Doris Schmutzer auch hier bei der Suche nach Fördertöpfen unterstützen. Eine Idee sei auch, dass Handwerksbetriebe ihre Arbeit quasi an die Tafel spenden.

Das Gebäude soll dann nicht nur der Tafel dienen. Bereits jetzt werden die Räume auch von anderen Vereinen genutzt, wie etwa dem Bad Sülzer Faschingsclub. Auch das Salzmuseum hat hier einen Lagerraum. In dem Vereinshaus soll dann auch ein neuer Verein sein Zuhause finden. „Der Tafelarbeit sind Grenzen gesetzt“, sagt Kerstin Dauer, die auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Landesverbands MV der Tafel ist.

Und an diesen Grenzen soll der neue Verein „Wir machen mehr“ ansetzen. Kerstin Dauer, ihr Mann Ingo und Marcel Schiff, derzeit Bundesfreiwilligendienstler bei der Tafel, sind die Initiatoren. Am 29. Januar soll der Verein gegründet werden.

Dieser soll dann soziale Projekte auf die Beine stellen, unter anderem in Kooperation mit der Tafel, aber auch mit anderen Vereinen oder Institutionen. Veranstaltungen, Freizeitangebote, Kulturangebote seien denkbar. „Bedürftigkeit gibt es nicht nur im Bauch“, sagt Kerstin Dauer. Ganz konkret ist geplant, einen Kinder- und Jugendtreff anzubieten, um beispielsweise Mädchen und Jungen zu betreuen, nachdem der Hort geschlossen hat.

Der neue Verein solle verschiedene soziale Gruppen zusammenbringen, nicht nur Bedürftige. Das Marcel Schiff und Ehepaar Dauer hoffen, dass sich weitere Mitstreiter finden, die sich für bzw. im Verein „Wir machen mehr“ engagieren möchten.

Entstanden ist die Idee, als die Tafel in Ribnitz, Bad Sülze und Tessin im vergangenen Jahr Weihnachtsfeiern für Kinder veranstaltete, inklusive Weihnachtsmann, Rentier, Märchenerzählerin, Kuchen und vor allem Geschenken. Dafür hatten sich die Initiatoren etwas Besonderes überlegt. In Zusammenarbeit mit der Notfall-Hilfe Graal-Müritz war ein sogenannter Wunschbaum aufgestellt worden. Daran hingen Kärtchen mit Namen und Wünschen von Kindern. Wer mochte, konnte sich ein Kärtchen aussuchen und das gewünschte Geschenk kaufen und spenden. Auch im Internet beim Onlinehändler Amazon war eine Wunschliste mit Namen und Wünschen veröffentlicht. Amazon-Nutzer konnten das Geschenk bezahlen, das dann als Spende nach Bad Sülze geliefert wurde. Auch die Grundschule in Marlow hat Geschenke gesammelt. 130 Präsente kamen insgesamt zusammen. „Da bekommt man schon Gänsehaut“, so Kerstin Dauer.

Bis zu 550 Nutzer wöchentlich

Doch Aktionen wie diese abseits der eigentlichen Tafelarbeit seien für die Tafelmitarbeiter mittlerweile schwer zu stemmen. Deshalb nun der neue Verein.

Zwischen 500 und 550 Menschen nutzen die Tafel wöchentlich und holen sich an einer der sechs Ausgabestellen in der Region Lebensmittelbeutel ab. Auch einen Bringdienst gibt es. „Die Zahl ist gleichbleibend. Auffällig ist aber, dass immer mehr Kinder und immer mehr Senioren zu unseren Nutzern gehören“, sagt Kerstin Dauer. In Bad Sülze gibt es zudem eine Kleiderkammer.

Supermärkte unterstützen die Tafel mit Lebensmittelspenden. Zudem kooperiert die Tafel in Bad Sülze mit Tafeln anderer Städte. Über den Dachverein Tafel Deutschland haben die Bad Sülzer zudem Zugang zum Zentrallager der Tafel in Neubrandenburg.

