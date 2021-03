Ribnitz-Damgarten

Die Einschränkungen des Corona-Lockdowns sind Anfang der Woche gelockert worden. Geschäfte dürfen wieder öffnen. Auch Museen, Galerien und ähnliche Einrichtungen dürfen wieder Besucher empfangen. Gerade rechtzeitig, möchte man meinen, denn an diesem Wochenende ist der bundesweite Tag der offenen Töpferei geplant. Und der kann in unserem Bundesland und vor allem im Landkreis Vorpommern-Rügen tatsächlich stattfinden.

Insgesamt nehmen in Mecklenburg-Vorpommern 96 Einrichtungen an dem Tag teil. Am Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. März, öffnen die Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers, um sich und ihre Arbeiten zu präsentieren. Die Veranstalter raten aufgrund der aktuellen Situation, vorher Kontakt mit den Ateliers aufzunehmen.

Diese Werkstätten und Ateliers sind dabei

Auch in der Region Ribnitz-Damgarten machen Galerien und Werkstätten mit. In Hirschburg öffnet der „Yellow Cube“, die Werkstattgalerie für Keramik und Plastik von Lotte Buch. Die Galerie in der Straße zum Wallbach 15 ist üblicherweise von Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Absprache sind auch Besuche außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Kontakt: Telefon 038 21 / 81 52 95, E-Mail: ettol_hcub@gmx.de, Internet: www.lotte-buch.jimdo.com.

Das Atelier im Dornenhaus in Ahrenshoop ist am Wochenende ebenfalls mit dabei. Die Keramikwerkstatt und Galerie von Friedemann Löber ist im Bernhard-Seitz-Weg 1 zu finden. Am Sonnabend werden von 13 bis 16 Uhr Vorführungen im Dekorieren gezeigt. Kontakt: Telefon 038 220 / 80 963.

Mit dabei ist auch wieder die Rakurität-Event-Keramik von Regina Chinow in Saal. In der Bahnhofstraße 20 wird die japanische Keramik-Brenntechnik vorgestellt. Kontakt unter Telefon 038 223 / 66 894 oder 0174 / 940 85 29. Mehr unter www.rakurität-eventkeramik.de.

Probieren und mitmachen

Die Töpferei von Jasmin Löber und Tonio Schmidt-Löber in Saal öffnet am Wochenende ebenfalls ihre Türen. In der Großen Bauernreihe 4 in Saal erwartet die Besucher ein „vergnügtes Töpferhofleben mit Drehvorführungen, Tee und Kaffee und Kuchen“. Kontakt unter Telefon 038 223 / 300 98. Internet: www.schmidt-löber-keramik.de.

Yvonne Marquardt ist mit ihrer Galerie keramik-m1 in der Straße Butzebarg 1 in Fahrenhaupt ebenfalls wieder mit dabei. Unter anderem gibt es Kaffee und Kuchen. Kontakt: Telefon 038 221 / 42 588, E-Mail: keramik-m1@gmx.de, Internet: www.keramik-m1.de.

Die Raku-Keramik-Werkstatt von Andrea Schlief in der Waldstraße 3 in Kronsberg beteiligt sich ebenfalls am Tag der offenen Töpferei. Angeboten werden Raku-Schaubrände zum Mitmachen. Außerdem gibt es Suppe sowie Backwerk, Kaffee und Tee. Kontakt: Telefon 038 227 / 599 43, E-Mail: andreaschlief67@gmail.com.

Auch der Keramik-Werkhof von Irene Schuhmacher-Reidel in Rubitz macht mit. Zu finden ist die Künstlerin im Erlenweg 1. Kontakt unter Telefon 0151 / 123 156 59, E-Mail: info@keramik-werkhof.de. Mehr online unter www.keramik-werkhof.de.

Das Töpfer - und Maleratelier Müller-Schoenefeld und Cathrin Heistermann in Wustrow kann in diesem Jahr nicht teilnehmen. Ursprünglich war eine Teilnahme geplant.

Mehr zum Tag der offenen Töpferei unter www.tag-der-offenen-toepferei.de.

Von Robert Niemeyer