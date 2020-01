Tag der offenen Tür am Fachgymnasium Velgast

Velgast

Am Sonnabendvormittag hatte die Berufliche Schule des Landkreises zum Tag der offenen Tür in das Fachgymnasium Velgast eingeladen. Rund fünf Wochen vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist am 28. Februar sollte so Zehntklässlern und ihren Eltern aus dem Landkreis die Möglichkeit zum Einblick in den schulischen Alltag sowie in die Besonderheiten und Inhalte des Lernens an dieser Bildungseinrichtung geboten werden.

Vollwertiges Abitur

Am Velgaster Fachgymnasium werden die gleichen Fächer wie an allgemeinbildenden Gymnasien unterrichtet – das dort erworbene Abitur hat den selben Stellenwert wie das von einem Gymnasium. Motivation der meisten Familien, sich für Velgast zu entscheiden, sei die im Gegensatz zu den allgemeinbildenden Gymnasien dreijährige Abiturstufe, wodurch Lerndruck von den Jugendlichen genommen werde, wie Fachlehrerin Antje Thiede betonte. Eine weitere Besonderheit des Fachgymnasiums ist die frei wählbare Zugehörigkeit zu den Fachrichtungen Ernährungswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften mit jeweils richtungsbezogenen Fächern sowie allen sonstigen allgemeinen und Hauptfächern sowie einer zweiten Fremdsprache.

Bewerbung in den nächsten Tagen

Zehntklässler Julius-Max Schönrock war mit seinen Eltern aus Ribnitz angereist. Gegenwärtig ist er noch Schüler der Bernsteinschule und konnte schon zum dritten Mal in Folge als bester Schüler seiner Klassenstufe mit dem Bernsteinpokal ausgezeichnet werden. Weil der 16-Jährige eine spätere Laufbahn im öffentlichen Dienst anstrebt, kommt für ihn die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften in die engere Wahl. Die Bewerbung will er in den nächsten Tagen abschicken. Falls er angenommen wird, will der Ribnitzer täglich mit der Bahn an- und abreisen. „Ich habe mir schon den Fahrplan angeschaut - es wäre zweimal täglich eine halbe Stunde Fahrzeit. Außerdem wohnen wir in der Nähe des Bahnhofs.“

Ähnlich denkt Philipp David (16), der gegenwärtig noch in der Stralsunder Diesterweg-Schule lernt. „Weil ich später im Finanzsektor arbeiten möchte, kommt für mich nur die Fachrichtung Wirtschaft in Frage. Regelmäßige Zugverbindungen zwischen Stralsund und Velgast sind kein Problem, deshalb werde ich ebenfalls fahren.“

Für Eleonore Dietrich aus Jahnkendorf, bisher Schülerin der Evangelischen Schule in Dettmannsdorf, gibt es keine günstige Nahverkehrsverbindung. Für solche Fälle ist ein gemütliches und bei seinen Bewohnern sehr beliebtes Internat zu moderaten Preisen auf dem Schulgelände vorhanden. Die 16-Jährige möchte Verwaltungsfachangestellte oder Kauffrau im Gesundheitswesen werden, wofür sie eigentlich kein Abitur benötigt. Doch trotz ihres guten Durchschnitts von 1,4 hat sie bisher auf alle Bewerbungen Absagen erhalten. Jetzt möchte sie mit dem Abitur Zeit überbrücken, um sich später erneut zu bewerben. Vielleicht entscheidet sie sich ja dann doch noch für ein Studium...

