Kenz

Während in und an zahlreichen Denkmälern am Sonntag anlässlich des Tages des offenen Denkmals Aktionen stattfinden, bleibt es in den wohl ältesten Bauten der Region, den Kirchen, bis auf die stattfindenden Gottesdienste eher ruhig.

So auch in den Gotteshäusern in Kenz, Bodstedt und Flemendorf – den Kirchen am Bodden, wie die evangelische Kirchengemeinde heißt. Dennoch sind sie von 8 bis 18 Uhr geöffnet und können besichtigt werden, wie Pastor Kai Steffen Völker informiert.

Was es zu sehen gibt

Und dies lohnt sich allemal, gibt doch jede einzelne Kirche auch ein Stück Historie und Schätze der Region preis. Wie die Kenzer Kirche beispielsweise, die um 1398 unweit einer heilkräftigen Quelle als Wallfahrtskirche im Stil der Backsteingotik auf einem Feldsteinsockel errichtet wurde. Noch heute kann man aus der Quelle trinken. Ein Gottesdienst findet dort am Sonntag um 9 Uhr statt.

In der Bodstedter Kirche, die 1463 errichtet wurde und in der am Sonntag um 10.30 Uhr ein Gottesdienst abgehalten wird, sind von der mittelalterlichen Ausstattung noch filigrane Wandmalerei erhalten.

Ungewöhnlicher Gestalt hingegen ist die Kirche in Flemendorf mit ihrem niedrigen Turm. Die Innenausstattung des Gotteshauses umfasst Stücke aller Stilrichtungen. Eine Besonderheit ist die Orgel. Sie ist die zweitälteste Kegelladen-Orgel in Vorpommern und wurde 2003 vollständig restauriert.

Von Anja Krüger