Barth

Tankstellen in der Vinetastadt Barth haben einen schweren Stand. Sie sind beinahe immer die teuersten im Landkreis. Nicht selten zahlen Kunden für einen Liter Sprit – sei es Diesel oder Benzin – mehr als zehn Cent mehr als beispielsweise in Grimmen.

Das kostet der Liter Diesel in Barth und in der Region

Nach Angaben des ADAC kostet ein Liter Diesel im Bundesmittel 1,565 Euro. Während am Montagmittag Kraftfahrer in Barth für einen Liter Diesel 1,649 Euro bezahlen müssen, liegt der Literpreis im 50 Kilometer entfernten Grimmen bei 1,519 Euro. Die günstigste Tankstelle in Stralsund – rund 30 Kilometer von der Vinetastadt entfernt – verlangt zu dem Zeitpunkt 1,549 Euro, jene in Ribnitz-Damgarten 1,569 Euro.

Auf eine Tankfüllung – gerechnet mit 40 Liter Diesel – sind das zwischen 3,20 und 5,20 Euro, die man zu dem Zeitpunkt in der Vinetastadt mehr löhnt, als in den anderen Städten. Auf ein Jahr hochgerechnet: Bei einer Tankfüllung pro Woche, die sich Kraftfahrer in Barth „gönnen“, liegen die Mehrkosten im Vergleich bei genannten Preisen zwischen 166 und 270 Euro.

20 mal am Tag wechselt der Preis

Pendler aus Barth würden längst drauf achten, nicht in ihrer Heimatstadt den Wagen zu betanken, weiß der Betreiber der Esso-Tankstelle in der Vinetastadt. Dass er zu den teuersten Anbietern der Region gehört, ist ihm bewusst. Er versucht auch gar nicht, es schön zu reden. „Aber ändern kann ich nichts daran“, sagt er. „Die Preise werden von den Mineralölkonzernen vorgegeben und eingestellt“, fügt er erklärend hinzu.

Gern würde er seinen Kunden einen Rat geben, wann der Sprit im Tagesverlauf am günstigsten ist. „Kann ich aber leider nicht. Etwa 20 mal täglich wird der geändert“, erzählt er. Die Auswirkungen der enormen Preissteigerung bekommt er längst zu spüren. Die Kundschaft habe in den vergangenen Wochen zahlenmäßig spürbar abgenommen. „Den einzigen Tipp, den ich habe: Gucken Sie in eine entsprechende App – clever tanken oder ADAC“, sagt er. Obgleich er auch wisse, dass vor allem die älteren Bürger damit ihre Probleme hätten. „Aber vielleicht ist genau jetzt die Zeit, sich das vom Enkel und Kind einmal zeigen zu lassen. Denn im Laufe des Tages schwanken die Preise mitunter stark“, sagt er.

Sprit sparen: So klappt es laut ADAC Bis zu 20 Prozent Kraftstoff können Autofahrende laut ADAC ganz einfach sparen. Tipp 1: Fahrweise optimieren – flott beschleunigen, rechtzeitig hochschalten; bei niedrigen Motor-Drehzahlen die gewählte Geschwindigkeit beibehalten Tipp 2: vorausschauend fahren – Bremsen vergeudet Energie! Deshalb: so lange wie möglich die Motorbremswirkung nutzen; beim Heranrollen an eine rote Ampel nicht den Gang herausnehmen Tipp 3: kurze Strecken vermeiden Tipp 4: im Leerlauf Motor abschalten Tipp 5: unnötige elektrische Verbraucher, wie beispielsweise Klimaanlage, ausschalten Tipp 6: Ladung und damit das Gesamtgewicht reduzieren – gerade Dachträger, Dachboxen und Fahrradträger erhöhen den Verbrauch des Wagens Tipp 7: Energiesparreifen nutzen Tipp 8: Auf richtigen Luftdruck in den Reifen achten Tipp 9: Auto regelmäßig warten lassen

„Hier fehlt die Konkurrenz“

Das bestätigt auch eine Mitarbeiterin der Total-Tankstelle in Barth, wo am Nachmittag gegen 14.30 Uhr der Liter Diesel 1,559 Euro kostet – wie übrigens auch an der Esso-Tankstelle. „Hier in Barth fehlt einfach die Konkurrenz“, erklärt sie die hohen Preise. „Wir haben hier nur zwei Tankstellen, in den anderen Städten ist die Konkurrenz größer“, fügt sie hinzu. Beschweren würden sich die Kunden nicht über die Preise. „Durch die Presse wurden die Leute ja frühzeitig informiert, dass es so kommen wird“, sagt sie.

Geöffnet hat die Tankstelle rund um die Uhr. „Am besten kommt man abends um 21.30 Uhr zum Tanken. Da ist die Chance, einen niedrigen Preis zu erwischen, groß“, meint sie. Schon gegen 22 Uhr würde der Preis dann wieder steigen, so ihre Erfahrung. Dass die Esso-Tankstelle dann schließt, die Total dann die einzige Möglichkeit ist, in Barth an Sprit zu kommen, könnte ein Grund dafür sein.

Wann das Tanken am günstigsten ist

Eine Besserung der Situation sieht weder sie noch der Betreiber der Esso-Tankstelle in naher Zukunft. Experten hingegen sehen das Ende der Aufwärtsspirale noch längst nicht erreicht. Da hilft nur, genau zu schauen, wann und wo man seinen Wagen tankt.

Laut ADAC ist Kraftstoff morgens am teuersten. Nachdem die Preise nachts über einen längeren Zeitraum weitgehend konstant bleiben würden, beginne ab circa 6 Uhr ein deutlicher Anstieg, der kurz nach 7 Uhr seinen Höhepunkt erreiche. Hier liege gleichzeitig das höchste Preisniveau des Tages.

Anschließend falle der Preis, um nach 9 Uhr wieder spürbar anzuziehen. Im Tagesverlauf würden weitere Preisspitzen folgen – gegen 10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr, vor 18 Uhr, vor 20 Uhr und schließlich ab 22 Uhr. Dann klettere der Preis wieder auf sein nächtliches Niveau.

Regelmäßig am niedrigsten würden die durchschnittlichen Kraftstoffpreise zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr liegen, heißt es.

Von Anja Krüger