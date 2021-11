Marlow

O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter … treue Blätter respektive Nadeln sind eines der Merkmale, die ein schöner Weihnachtsbaum haben sollte, wenn er Einzug in heimatliche Wohnzimmer halten will. Wenn es zu den Festtagen rieselt, dann bitte Schnee aber keine piksenden Nadeln. Doch wie und wo finde ich die perfekte Weihnachtstanne?

„Die Nordmanntanne hält mit Abstand am besten, deshalb ist sie auch der Liebling unter den Tannen. Sie hält lange und nadelt nicht so schnell“, weiß Benedikt Schneebecke aus Alt Steinhorst bei Marlow. Der 41-Jährige ist Herr über eine Million Tannenbäume, die er in alle Welt verkauft. „Sogar nach Athen haben wir schon Weihnachtsbäume geliefert.“

Tannenbäume kommen auch per Post

Jedes Jahr pflanzt das Unternehmen „Ostseetanne“ 100 000 neue Bäume. Acht bis neun Jahre brauchen sie bis zur Ernte. Den Trend, Plastikbäume zum Fest aufzustellen, findet er fragwürdig: „Das ist falsch verstandener Naturschutz. Plastikbäume haben eine schlechte Energiebilanz. Wir pflanzen die Tannen ja extra an, sie absorbieren CO und geben Sauerstoff frei.“

Der gelernte Jurist hat 2010 das Familienunternehmen übernommen und liefert mit seiner „Ostseetanne“ auch Tannenbäume per Onlinebestellung im Pappkarton an. Die Lieferung des Baums vor die Haustür wird gut angenommen.

Geschäftsführer Benedikt Schneebecke hat eine Million Tannenbäume auf seinen Plantagen und packt gerne mit an. Quelle: Frank Söllner

Doch woher weiß man, wie der Baum aussehen wird, man kann ihn sich ja vorher nicht aussuchen? „Deshalb verschicken wir nur die besten und schönsten“, sagt Schneebecke. Die Preise der Bäume hält der 41-Jährige über die letzten vier Jahre trotz steigender Kosten stabil.

Die Preise für Weihnachtsbäume bleiben stabil

„Leider ist der Trend zu verzeichnen, dass die Leute weniger Bäume kaufen, auch während der Pandemie, da soll der Preis nicht zusätzlich belasten.“ Die Branche der Weihnachtsbaumerzeuger stemmt sich ebenfalls gegen eine Teuerung und erwarten dieses Jahr tendenziell keine bedeutende Preissteigerung.

Vorarbeiterin Anett Wengorz beim zählen der Bäume. Quelle: Frank Söllner

Laut Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger liegen die Preise pro laufendem Meter für eine Nordmanntanne bei 21 bis 27 Euro. Blautanne 12 bis 16 Euro und Fichten 9 bis 12 Euro.

„Man muss den Baum behandeln wie einen Strauß Blumen“

Der Tannenbaumspezialist kennt die besten Tricks, wie das grüne Highlight lange schön bleibt. „Man muss den Baum genauso behandeln wie einen Strauß Blumen. Der Stamm sollte unten frisch angeschnitten werden und in den Baumständer kann man gut einen Liter Wasser füllen. Die Tannen sind durstig.“

Kewin und Karol ernten die Bäume für den Verkauf, Lukas steuert den Trekker. Zu Saisonzeiten beschäftigt die Ostseetanne bis zu 60 Mitarbeiter. Quelle: Frank Söllner

Auch der Platz im heimischen Gefilde ist wesentlich, denn zwischen Heizung und Kamin würde auch jede Blume den Kopf hängen lassen.

Blaufichte und Nobiles duften mehr, piksen aber

Schneebecke weiß um die Vorteile der verschiedenen Sorten. „Die Nordmanntanne pikst nicht, duftet aber weniger. Blaufichte und Nobiles können zwar piksen, dafür duften sie intensiver. Die Sorte Fraser kommt aus den USA und ist ein schlanker, dichter Baum, der gerne selbst geschlagen wird. Wer eine Nordmanntanne nimmt, kann noch Zweige der anderen unter den Baum legen – für den Duft.“

Für den perfekten Weihnachtsbaum werden die Tannen auf der Plantage fünf bis sechsmal pro Jahr bearbeitet, um Exemplare mit zwei oder mehreren Spitzen und Auswüchsen zu beschneiden und die klassische Kegelform zu gewährleisten. In den Bäumen leben auch mal Schnecken, Vögel und Eidechsen. Aber mit einem Vorurteil räumt der Tannenprofi auf: „Es gibt keine Zecken im Weihnachtsbaum.“

Und welcher Tannenbaum darf es für Schneebecke selbst sein? „Entweder der Letzte, der übrig bleibt, oder gerne auch mal was anderes mit drei Spitzen und Löchern im Kleid“, sagt der Baumbesitzer lachend.

Von Anja von Semenow