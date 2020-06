Taschentuch brennt in Ofen in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Zu einem vermeintlichen Brand in einer Küche ist die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten am Samstag ausgerückt. Die Bewohnerin eines Hauses im Körkwitzer Weg hatte gegen 17 Uhr im Backofen Essen zubereitet, wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage sagte. Dabei sei auch ein Taschentuch in Backofen gefallen, das schließlich Feuer gefangen habe. Bis zum Eintreffen der Brandschützer war der Brand bereits gelöscht.

Von Timo Richter