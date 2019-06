Tribohm/Klockenhagen

Im Umfeld von Ribnitz-Damgarten sind in zwei landwirtschaftlichen Betrieben technische Geräte aus Traktoren gestohlen worden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30 000 Euro. In einem der Fälle wurde in Tribohm aus zwei Traktoren Technik entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 17. Mai und dem 4. Juni. Im anderen Fall entwendeten der oder die Täter in Klockenhagen aus zwei Traktoren unter anderem Bordcomputer. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 9 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Diebstahlsfällen machen können, wenden sich an die Polizei unter 03 95/55 82 22 23, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Chris Herold