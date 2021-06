Tempel

Sie trugen weiße Mäntel mit rotem Kreuz, darüber ein Kettenhemd und nannten sich Ritter Christi: Die Tempelritter. Wohl um keinen Orden ranken sich so viele Mythen und Legenden. Und da geht es häufig um sagenhafte Schätze. Ein Teil des Templerschatzes soll um 1300 in Saal versteckt worden sein. Gekommen seien die Tempelritter nach Saal aus Tempel, das eine Komturei des Ordens beherbergt haben soll, so heißt es. Doch leitet sich der Ortsname Tempel tatsächlich von den Tempelrittern ab? Das ist eine Frage, die Elmar Koch in dem jetzt herausgegebenen Buch „Tempel. Geschichte und Kultur eines über 700-jährigen Dorfes“ nachgeht.

Anlass für die Erarbeitung des Buches war das 700-Jahr-Jubiläum von Tempel 2018. In diesem Jahr wurde an die urkundliche Ersterwähnung 1318 erinnert. Zum Dorffest und beim Adventstreff lieferten Dr. Frank Ziller, Erwin Schwahn und Elmar Koch die ersten historischen Beiträge. Schnell kam der Wunsch auf, noch tiefer in die Geschichte des Dorfes vorzudringen und in Buchform darzustellen. Dazu traf sich die Chronikgruppe im Feuerwehrgebäude auf Initiative von Helmut Rapp (Behrenshagen) und Dr. Frank Ziller vom Pommerschen Geschichts- und Heimatverein Damgarten. Weiterhin wirkten Erwin Schwahn, Doris Dembek, Martina Koller, Herwin Zühlsdorff aus Tempel und Elmar Koch aus Damgarten mit.

Zeitzeugen befragt und Archive durchforstet

Es wurden Zeitzeugen befragt, Fotos gesucht und Archive durchforstet. So entstanden am Ende der aufwändigen Recherchen interessante Einblicke in die über 700-jährige Geschichte des Ortes, die unter anderem geprägt wurde von der mittelalterlichen Grundbewirtschaftung, dem Bauernlegen und der Teilung des Dorfes in einen adligen und den domanialen Anteil, von der Aufsiedlung in den 1920er Jahren sowie von den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Ein Kapitel befasst sich mit dem Neuanfang nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, mit der Bodenreform und den LPG-Gründungen. In einem weiteren Kapitel wird der Transformation der Landwirtschaft in den Jahren nach 1990 nachgegangen.

Thematisch werden auch Kirche, Kultur, Gasthaus, Freiwillige Feuerwehr, Tonnenabschlagen, Einwohnerzahlen und anderes behandelt. Das 156 Seiten starke, mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotografien illustrierte Buch hat ein umfangreiches Literatur- und Quellenverzeichnis sowie ein Orts- und Namensverzeichnis. Die Gestaltung besorgte Uta Harnisch.

Das im Selbstverlag der Chronikgruppe erschienene Buch kostet 12 Euro. „Großzügige Spenden aus Tempel, Behrenshagen und Damgarten haben es erst ermöglicht“, so Elmar Koch. Bestellt werden kann es bei ihm unter der Telefonnummer 03821/62142, Dr. Ziller und Rita Falkert (62258), im Pfarrhaus Damgarten (62528) und bei Helmut Rapp in Behrenshagen (62526). Bestellungen können auch unter tempel1318@yahoo.de erfolgen.

Von Edwin Sternkiker