Test von Corona-App in Ahrenshoop: Das müssen Bewohner und Urlauber wissen

Ahrenshoop

Ein Berliner Start-up testet in Ahrenshoop ein selbst entwickeltes Corona-Frühwarnsystem. Mit Hilfe von Sendern zeichnet die Handy-App „Doctor-Box“ Bewegungsprofile, sogenannte Kontakttagebücher, auf. Personen sollen so später feststellen können, ob sie sich zeitgleich mit Corona-Infizierten in einem Bereich aufhielten.

Mit der geplanten Corona-App von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat das nichts zu tun. „Wir verstehen es als Ergänzung“, sagt Julian Maar, Vorstandsmitglied bei Doctor Box. Das Unternehmen heißt so wie seine App. Die ist eigentlich eine digitale Patientenakte, mit der Nutzer Gesundheitsdaten verwalten können.

Wie kann man mitmachen?

Nutzer müssen ein sogenanntes Kontakttagebuch führen, indem sie eine App auf ihrem Smartphone installieren. Dafür gibt es unterschiedliche Anbieter, unter anderem gibt es eine Anwendung des Berliner Unternehmens „Doctor Box“, das auch die Sender aufgestellt hat. Wenn das Mobiltelefon ein Signal dieser Sender empfängt, erfolgt ein Tagebucheintrag.

Bei einer bekannt gewordenen Corona-Infektion im Bereich eines Sender-Standortes kann diese Information übermittelt werden. Alle Handynutzer, die in einem bestimmten Zeitraum im Bereich dieses Senders waren, erhalten automatisch eine Nachricht über einen möglichen Kontakt mit einer infizierten Person. Betroffene können sich dann selbst testen lassen und ein möglicherweise positives Ergebnis, also eine Infektion, an ihre Kontakte weiterleiten und das Kontakttagebuch an das Gesundheitsamt übermitteln.

Was ist der Unterschied zwischen der staatlichen Corona-App und dem System in Ahrenshoop ?

Der Unterschied zwischen dem System in Ahrenshoop und Spahns Corona-App: Während bei der staatlich angestrebten App die Handys untereinander per Bluetooth kommunizieren, besteht in Ahrenshoop lediglich eine Verbindung zu den örtlich angebrachten Sendern. Wird ein Nutzer als infiziert gemeldet, bekommen alle anderen, die bei der Box eingeloggt waren, eine Nachricht.

Wo sind die Sender in Ahrenshoop angebracht?

Einige der kleinen Sender, genannt Beacons, installierte Firmenchef Oliver Miltner am Freitag eigenhändig in Ahrenshoop. Die weißen Boxen hängen in Hotels, in zwei Taxis und an Strandaufgängen. Datenschutz werde eingehalten, verspricht die Firma, auch weil der Datenaustausch zwischen App-Nutzern fehle. Die Nutzung der App ist ohnehin freiwillig.

Warum wurde Ahrenshoop als Testgebiet gewählt?

„Ab Montag kommen Urlauber aus vielen Bundesländern“, sagt Vorstandsmitglied Maar. Das Ostseebad werde zu einem „ Deutschland im Kleinen“. Das Start-up hofft, dass möglichst viele andere Orte ebenfalls „Beacons“ (Stückpreis: 20 Euro) aufhängen. Was der Verbreitung der kostenlosen App nicht schaden dürfte.

Von Gerald Kleine Wördemann