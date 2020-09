Greifswald

Seit sieben Monaten wurde wegen Corona auf der Bühne des Greifswalder Theaters nicht mehr getanzt. Aber das soll sich nun ändern, denn Sonnabend gibt wieder eine Ballett-Premiere. „The Juliet Letters“ heißt sie. Dahinter verbirgt sich ein Kammerballett von Ralf Dörnen, basierend auf dem Album „The Juliet Letters“ von Elvis Costello und The Brodsky Quartet.

„Das ist kein großangelegtes Handlungsballett“, erklärt Dörnen. . Aber trotzdem gebe es auch Gefühle und viele Emotionen, fügt er hinzu. Die Produktion sei filigran wie auch fragil.

Wie der Name es sagt, geht es bei „The Juliet Letters“ um Briefe, die an Julia Capulet gerichtet sind. Das ist die Shakespeare’sche Julia, die eigentlich längst tot ist, aber immer noch Post erhält. In Verona gibt es noch heute einen Klub der Giuletta, der es sich ehrenamtlich zur Aufgabe gemacht hat, alle eingehenden Briefe an Julia in Verona handschriftlich und individuell zu beantworten.

Elvis Costello (*1954 in London) hat auf dieser Grundlage zusammen mit dem Brodsky-Quartett im Jahre 1992 20 solcher Briefe fiktiv verfasst und vertont und sie im Lieder-Zyklus „The Juliet Letters“ zusammen gestellt. Dieses Studio-Album liegt der neuen Ballett Produktion von Ralf Dörnen nun zugrunde. Das Besondere daran ist, dass Streicher und eine Popstimme zu hören sein werden.

Bereits beim Betreten des Theatersaales wird das Thema sichtbar. Denn auf der Bühne sind 400 Briefe aufgehangen, sagt Eva Humburg, die für Gestaltung Verantwortliche. Die Briefe werden in unterschiedliches Licht getaucht, womit ihr Inhalt angedeutet werden soll. Und der ist vielschichtig. Denn neben Liebesbriefen gibt es Abschiedsbriefe, Briefe mit Wünschen, Ängsten, Zweifeln oder Freuden.

Trotz Corona wird das komplette Ballettensemble des Theaters - - aktuell sind das 13 Tänzerinnen und Tänzer_ zu erleben sein. „Die Bühne ist ja groß genug, so dass wir alle geforderten Abstände einhalten können“, erklärt Ralf Dörnen.

Auch drei neue Mitglieder werden sich dem Publikum dabei vorstellen. Einer davon ist Vitor Oliveira Pires. Den Brasilianer kennen die Ballett-Fans bereits, denn er half schon in „Und die Seele unbewacht“ aus. Die anderen beiden Neuen sind Cristina Dora Serrano Sa´nchez aus Spanien und Vincenzo Vitanza aus Italien.

Knapp 130 Zuschauer dürfen bei der Premiere Platz nehmen. Statt über 400. „Es ist so wie es ist“, meint Dörnen. Aber so sei es allemal besser, als würde gar kein Theater stattfinden. Auf die Frage, wann die Zuschauer dann wieder mit den großen Produktionen rechnen können, antwortet der Ballettchef, dass er hofft sowohl „Othello“, als auch „Und die Seele unbewacht“ in der Spielzeit 2021/22 wieder auf die Bühne bringen zu können. Vorher werde das leider nichts.

Von Reinhard Amler