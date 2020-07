Stralsund/Greifswald

Einen Monat früher als gewohnt, wird es am Theater Vorpommern die erste Premiere in der neuen Spielzeit geben. Aber ausgerechnet das ist nicht Corona geschuldet, sondern war so geplant. Alles andere hat aber die Pandemie kräftig durcheinandergewirbelt. „Wir hatten bereits im März den neuen Spielplan fertig“, erklärte am Mittwoch Intendant Dirk Löschner auf einer Pressekonferenz im Theater Stralsund.

Als dann aber im März der Beschluss des Bildungsministeriums zur Beendigung der Spielzeit kam, gab es fürs Theater nur eine Konsequenz: „Alles überarbeiten“, so Löschner. Er bedankte sich genauso wie der kaufmännische Chef, Peter van Slooten, bei allen Beteiligten für deren großartiges Engagement.

Vier Premieren seit April ausgefallen

Vier Premieren fielen seit April aus. Sie sollen nun in den nächsten Monaten auf die Bühne kommen. Am Theater Vorpommern hofft man, dass spätestens zum Jahresende die Abstandsregeln fallen, so dass dann auch wieder das Philharmonische Orchester normal im Orchestergraben zusammenrücken und der Chor in Vollbesetzung auftreten kann.

Das ist zum Beispiel für die „Lustige Witwe“ unabdingbar. Die Operette von Franz Lehár war fix und fertig durchgeprobt und soll jetzt am 15. Januar 2021 in Greifswald und am 27. Februar 2012 in Stralsund gezeigt werden. Wenn es Corona zulässt. Bei anderen Produktionen war es möglich, sie so zu überarbeiten, dass sie auch unter den geltenden Abstandsregeln stattfinden können.

Szene aus "Das Abendland" mit Anett Kruschke, Markus Voigt, Jan Bernhardt, Claudia Lüftenegger, Niklas Krajewski und Felix Meusel (v. l.). Quelle: Vincent Leifer

Deutsche Erstaufführung im September in Stralsund

„Das Abendland“ , ursprünglich für April 2020 vorgesehen, ist dafür ein Beispiel. Dieses preisgekrönte Schauspiel der Dänin Julie Maj Jakobsen soll nun am 18. September in Stralsund und am 3. Oktober in Greifswald als deutsche Erstaufführung auf die Bühne kommen.

Es geht darin ums Thema Flüchtlinge. Einen Tag vorher gibt es in Greifswald ebenfalls eine Schauspiel-Premiere. Das Stück „Angst“, auch fürs Frühjahr 2020 geplant gewesen, wird am 17. September zunächst im Greifswalder Rubenowsaal und am 7.Oktober im Stralsunder Gustav-Adolf-Saal gezeigt. Thema hier ist Stalking.

30 Produktionen in der Sparte Schauspiel

Was die Anzahl der Premieren angeht, hat das Schauspiel als Sparte die Nase am Theater eindeutig vorn. Allein 30 Produktionen sind hier geplant, wie Oberspielleiter Reinhard Göber informierte. Darunter befindet sich auch die bereits für Juli 2020 vorgesehene deutsche Erstaufführung von Stings einzigem Musical „The Last Ship“. Sie soll nun am 27. März 2021 in Greifswald und am 16. April 2021 in Stralsund gezeigt werden.

Interessant ist, dass es dann zeitgleich auch ein Musical des Musiktheaters geben wird, nämlich „Dracula“, die Geschichte des großen Vampirs, der überall auf der Suche nach frischem Blut ist. Dramaturgin Stephanie Langenberg verspricht eine gruselige wie bunte Inszenierung von Manfred Ohnoutka, der vielen Theaterbesuchern sicher noch als Frank N. Furter in der „Rocky Horror Show“ oder als Regisseur von „Kiss me Kate“ in Erinnerung ist.

Claudia Lüftenegger spielt die Marlene Dietrich in "The Kraut". Quelle: Vincent Leifer

Wer derzeit durch Greifswald, Stralsund oder Putbus geht, dem sind bestimmt auch die Werbeplakate der allerersten Vorstellungen am Theater Vorpommern aufgefallen. Zum Beispiel von „The Kraut“. Das ist ein Ein-Personen-Stück, in dem Claudia Lüftenegger Marlene Dietrich spielt. Im Mittelpunkt steht dabei die selbstgewählte Isolation der großen Künstlerin zum Ende ihres Lebens in Paris. Sehr passend zur aktuellen Situation, wie Dramaturg Oliver Lisewski findet.

Ballett als Open Air in Greifswald , Stralsund und Putbus

Zeitgleich gibt es das Ballett „Grenz.Land“. Und zwar als Open Air – in Greifswald am 7. und 8. August vorm Pommerschen Landesmuseum, in Stralsund am 12. Und 13. August am Hafen und in Putbus am 17. August an der Orangerie. Dabei handelt es sich um ein multimediales Tanzstück mit Installation. Es wurde zusammen mit „Vorpommern tanzt an – Movin‘ Bröllin“ entwickelt. Eintritt ist frei.

Zweigeteilter Spileplan Wegen Corona hat das Theater einen zweigeteilten Spielplan erstellt. Bis 31. Dezember wurden die einzuhaltenden Abstandsregeln berücksichtig. Ab 1. Januarwurde ein Spielplan erstellt, der die Corona-Regeln ausblendet. Sollten sie weiter Bestand haben, muss der Spielplan dann abermals überarbeitet werden. Die großen Inszenierungen würden dann wegfallen Unter Corona-Regeln passen künftig nur noch 150 statt üblich über 400 Zuschauer in die Großen Häuser in Greifswald und Stralsund. Alle Vorstellungen laufen ohne Pause. Extras, wie „Senf dazugeben“ fallen aus. Bei den Philharmonischen Konzertengibt es noch keine abschließende Planung. Hier wird teilweise kurzfristig das Programm bekannt gegeben. Auch fürs Neujahrskonzertesteht noch kein Ablauf fest. Als Open Airwird es 2021 wieder „ Robin Hood“ in der Klosterruine Eldena geben. Ob in Stralsund auch etwas unter freiem Himmel gezeigt wird, ist noch unklar.

Weitere Vorhaben sind das Kammerballett Debussy/Gershwin, das am 20. November in Greifswald und am 4. Dezember in Stralsund Premiere feiert sowie die Uraufführung „Liebe Love Amore“, mit der Noch-Ballettdirektor Ralf Dörnen, der ja am 1. August die Intendanz am Theater Vorpommern übernimmt, an so erfolgreiche Inszenierungen, wie „Engel“ oder sein letztes Weihnachtsballett anknüpfen will .

Zunächst kommt aber am 19. September 2020 in Greifswald und am 17. Oktober 2020 in Stralsund „The Juliet Letters“ auf die Bühne. Das ist ein von der Personenzahl begrenztes Ballett, das um einen Sänger herum tanzt, begleitet von einem Streichquartett.

Eine große Oper von Richard Strauss

Sollte Corona es möglich machen, will das Theater am 16. Mai in Stralsund und am 6. Juni in Greifswald mit dem „Rosenkavalier“ von Richard Strauss auch noch große Oper zeigen. Dass dies gelingt hofft vor allem Generalmusikdirektor Florian Csizmadia, der ja mit seinen Philharmonischen Konzerten – zehn an der Zahl – sehr gekniffen ist, weil Musiker natürlich Platz benötigen.

Szene aus "Das Abendland" mit Markus Voigt (l.) und Jan Bernhardt. Quelle: Vincent Leifer

Der ist aber momentan auf der Bühne und schon gar nicht im Orchestergraben vorhanden. Deshalb muss gerade er viel improvisieren. Normalerweise wäre im Herbst im Rahmen des noch laufenden Beethoven-Zyklusses auch die Aufführung der IX. Sinfonie an der Reihe gewesen, sagt er. „Aber die muss wohl ausfallen“, kündigte Csizmadia schon mal an.

Nur 150 statt sonst üblicher 430 Zuschauer dürfen künftig in die großen Häuser in Greifswald und Stralsund. Kartenvorverkauf und Einlass werden entsprechend geregelt. Da auch in den kleineren Sälen weniger Plätze zur Verfügung stehen, wurde als neue Spielstätte die sogenannte Hinterbühne eingerichtet, erklärte Intendant Dirk Löschner. Und noch eines gilt es zu beachten: Alle Vorstellungen 2020, sind nicht länger als 80 Minuten und laufen ohne Pause. Extras, wie zum Beispiel „Senf dazu geben“ , fallen aus.

Von Reinhard Amler