Wenn die Schauspielerin Karyn von Ostholt von ihrer Zeit in Barth spricht, schwingt auch etwas Traurigkeit in ihrer Stimme mit: „Ich hatte als kleines Mädchen immer Angst vor meinem Vater“, sagt sie. Auch für ihre „Mama“ sei das keine leichte Zeit gewesen: „Sie führten eine schreckliche Ehe. Mein Vater hat sie mehrmals betrogen, was sie ihm dann auch nachweisen konnte.“

Nicht viele Menschen aus einer kleinen Stadt wie Barth schaffen es auf die große Bühne. Karyn von Ostholt hat es geschafft. Die heute 82-Jährige musste ihre Heimat in Mecklenburg-Vorpommern 1941 verlassen – damals war sie drei Jahre alt. Ohne den Vater, mit einer Hand voller Schmuck flohen das Mädchen und ihre Mutter nach Berlin.

Stipendiatin an der Schauspielschule

In der Hauptstadt legte die Künstlerin den Grundstein ihrer Karriere. Sie absolvierte ein Schauspielstudium an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin: „Ich wollte ja nie etwas anderes machen. Mein Weg stand für mich schon immer fest“, sagt sie.

Dafür, dass sie schon immer wusste, wohin sie wollte, spricht auch eine Geschichte aus ihrer Kindheit in Barth. „Ich war gerade ein Jahr alt, als ich weggelaufen bin. Man hat mich überall gesucht“, sagt sie.

„Gefunden hat mich meine Mutter bei einem Mann. Er war groß, hatte dunkle Augen und eine Stimme tief wie Hummelgesang. Ich wollte ihn nicht mehr loslassen, so sehr gefiel er mir.“ Auf diese Weise lernten sich ihre Mutter und ihr Stiefvater kennen: „Sie haben immer gesagt, dass ich schuld war, dass sie sich ineinander verliebt haben“, sagt sie und lacht.

Karyn von Ostholt ist heute noch künstlerisch tätig, sie liebt die Bildhauerei und Malerei. Außerdem gibt sie Lesungen. Quelle: Armin Zedler

Flucht nach Berlin

Ihre Mutter ließ sich entgegen aller damaligen Gewohnheiten von ihrem Vater scheiden. Noch bevor die Scheidung amtlich war, wurde dieser jedoch als Major der Luftwaffe nach Werneuchen (nähe Berlin) versetzt.

Frau und Kind mussten trotz aller Umstände mit. „Wir flohen weiter nach Berlin. Nur mit dem, was wir am Leib trugen und einer Hand voller Schmuck meiner Mutter“, erinnert sie sich. „Deutsche Landser kamen mit dem Lkw vorbei und brachten uns bis zum Bahnhof. Von dort aus erwischten wir die letzte S-Bahn.“ Sie zogen in die Hauptstadt: „Zunächst lebten wir bei den Eltern meines Stiefvaters. Er war zu dem Zeitpunkt in Kriegsgefangenschaft.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Karriere in Theater und Fernsehen

Ihre Karriere reichte weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Die Frau zog in den folgenden Jahren das Publikum in zahlreichen Spielstätten Deutschlands in ihren Bann und bekam unter anderem Rollen am Theater in Stuttgart, Köln, München, Berlin und Hamburg.

Heute schaut die Schauspielerin auf 60 erfolgreiche Jahre zurück – auch in Funk und Fernsehen. „Meine Mutter sagte immer mit arroganter Stimme, dass man zum Fernsehen geholt werden müsse. Ich wollte das eigentlich nie.“ Dennoch wurde sie geholt und gab dem Ganzen eine Chance: „ Horst Scheel, der Besetzungschef der Lindenstraße, hatte mich damals im Theater in München gesehen.“

Rollen auch in „Sturm der Liebe“ und „ Lindenstraße “

So wirkte Karyn von Ostholt beispielsweise in wiederkehrenden Rollen in der Lindenstraße, in 52 Folgen der ZDF-Soap Jede Menge Leben und zwischen 2002 und 2004 als „Konstanze de Maron“ in Verbotene Liebe mit. Außerdem spielte sie Gastrollen in TV-Serien, wie „ Hotel Paradies“, „Der Fahnder“, „Stadtklinik“ und „Das Traumschiff“.

Nachdem Jenny Gröllmann ihren Part als Hoteliers-Witwe „ Inge Klinker-Emden“ in der Telenovela „Sturm der Liebe“ aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, übernahm Karyn von Ostholt diese Rolle für einige Zeit.

Simone Heher (l.) als Katharina Klinker-Emden und Karyn von Ostholt als ihre Mutter Inge Quelle: Jo Bischoff

Erster Besuch in Barth nach 50 Jahren

Ihre Heimatregion besuchte Karyn von Ostholt erst 50 Jahre später – nach der Wende. Ihr damaliger Mann führte sie zurück zu ihren Wurzeln. Gemeinsam standen sie dort, wo sich einst das Haus ihrer Familie befand: „Alles, was wir vorfanden, waren eine verbrannte Wiese und Ruinenreste“, erzählt sie.

„Der Besuch machte mich eher traurig. Ich war enttäuscht von mir, dass ich nichts mehr aus der Zeit wusste.“ Doch wie auch, wenn sie als Dreijährige die Stadt verließ? Als er ihr die Trauer ansah, sagte er: „Wir müssen nicht noch mal herkommen. Wir finden einen anderen Ort an der Ostsee.“

Ostsee blieb immer im Herzen

Die Nähe zum Meer braucht die Schauspielerin auch heute noch. Sie ist ein „Meermädchen“, wie sie sagt: „Meine Mutter ging oft mit mir an den Strand. Das steckt ganz tief in einem drin. Das bekommt man nicht raus. Ich brauche die Ostsee.“ Zwar lebt sie heute in Nordrhein-Westfalen, doch reist sie jedes Jahr auf die Insel Usedom und veranstaltet Lesungen in Hotels in Heringsdorf oder Ahlbeck.

Von Lena-Marie Walter