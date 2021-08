Ribnitz-Damgarten

Genug zu tun gibt es immer. Die Häuser des Tierschutzvereins Vorpommersche Boddenlandschaft sind voll. Hunde und Katzen warten hier auf neue Besitzer. Doch den Verein am Leben zu erhalten, ist nicht einfach, sagt Vorstandsvorsitzende Martina Finger. Das war auch vor der Corona-Pandemie schon so.

Martina Finger, Vorsitzende des Tierschutzvereins Vorpommersche Boddenlandschaft. Quelle: Lisa Fritsche

Seit 2012 leitet Martina Finger die Geschicke des Vereins, der sich um herrenlose Tiere bzw. Tiere aus schlechter Haltung kümmert. Begonnen hat der Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft mit seiner Arbeit im Jahr 2012. Seitdem haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter viel Leid sehen müssen, aber auch Glücksmomente erlebt.

Um den heimatlosen Tieren der Region ein schönes Übergangszuhause zu schaffen, wurde 2017 mit dem Bau einer Notstation begonnen. Seit 2019 ist das Katzenhaus der Station von den vierbeinigen Samtpfoten bewohnt. Doch fertig ist es noch lange nicht. Vor Kurzem wurden Volieren vor den Katzenzimmern installiert. Doch diese müssen noch ausgestattet und wetterfest gemacht werden. Die Katzenklappen müssen noch in die Fenster eingesetzt werden. Eine geeignete Luftzirkulation, die die Innenluft durch frische Außenluft austauscht, soll auch noch installiert werden.

Und das sind nur die ersten drei Punkte auf der To-do-Liste der Vorsitzenden Martina Finger.

Die aktuelle Situation

„Wir wären gern schon viel weiter“ sagt sie und deutet auf die Fläche, auf der ein Quarantänehaus für Katzen entstehen soll. Das Tierwohl stehe stets an erster Stelle. Beim Betreten des Katzenhauses fallen viele Kleinigkeiten ins Auge, seien es die Linoleum-Wandverkleidung oder die besonderen Heizkörper, die extra an der Decke montiert wurden, um keine Gefahr für die Tiere darzustellen. Alles sei sehr liebevoll und mit Fokus auf die Bewohner eingerichtet worden.

2019 wurden ein Bürogebäude (l.) und ein Katzenhaus fertiggestellt. Quelle: Ann-Marie Lange

Wie viel Hingabe hinter der Arbeit steckt, wird klar, als Martina Finger erzählt, wie lange sie schon an diesem Vormittag hier ist, um die Spuren der letzten Nacht in den einzelnen Zimmern zu beseitigen. „Angefangen habe ich so zwischen halb sieben und sieben Uhr morgens“, sagte sie, während sie die letzten Näpfe abtrocknet. Wohlgemerkt: Finger hat noch einen Vollzeitjob.

„Wir wünschen uns mehr Unterstützung!“

Die Corona-Pandemie werfe für den Tierschutzverein keine neuen Probleme auf. Weder die Zahl der Abgaben noch die der Adoptionen sei sonderlich gestiegen im Vergleich zu den letzten Jahren. Derzeit befinden sich 28 Katzen und vier Hunde in der Obhut des Tierschutzvereins. „Unsere größten Probleme sind zu wenig Geld, zu wenige Leute und keine verfügbaren Baufirmen.“ Finger sagt, dass die Finanzierung nur mit Geld vom Land und durch Spenden nicht ausreicht, auch Ämter und Gemeinden sollten mehr Bereitschaft zeigen und das Ehrenamt nicht als selbstverständlich ansehen.

Jeder Cent fließe in die Versorgung der Tiere. „Die Spendengelder liegen nirgendwo rum, wir planen sie ein und freuen uns, wenn von unserem Jahresbudget etwas übrig bleibt, um neue Projekte in Angriff zu nehmen“. So ist das große Ziel, irgendwann alle Tiere, auch die, die derzeit noch auf den sogenannten „Pflegestellen“ untergebracht sind, auf dem Gelände zu beherbergen. Pflegestellen sind quasi die Wohnungen engagierter Mitarbeiter oder von Vereinsmitgliedern, die abgegebene Tiere zu Hause pflegen.

Einen Hundeauslauf dafür gibt es bereits, allerdings noch kein Hundehaus. Die Finanzierung ist allerdings noch nicht geklärt.

Neue Ehrenamtler gern gesehen

Um eine Sorge des Vereins zu beheben, würden sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter über neue Kollegen sehr freuen. Doch die Arbeit sei nicht ohne. „Es ist wichtig, dass den Leuten bewusst ist, was da alles hinter steckt, von psychischer Belastung, wenn man schwere Situationen meistern muss, bis hin zu körperlicher Belastung bei der Tierpflege.“ Gerne sind auch neue Vereinsmitgliedschaften gesehen, durch deren Beitrag der Betrieb ebenfalls finanziell unterstützt wird. Derzeit zählt der Verein 80 Mitglieder.

Der Verein bietet Interessierten die Möglichkeit, einen Tag lang den Ablauf zu verfolgen und einzuschätzen, ob und wie man sich engagieren möchte. Bei weiteren Fragen sind Olivia Ehling (0162/1986794) oder Martina Finger (0172/5938010) erreichbar.

