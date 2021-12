Franzburg

Eine französische Bulldogge, völlig abgemagert, steht in einem Garten in Müggenhall. Bekleidet mit einem Tiermantel, der knochige Körper darunter kommt erst später zum Vorschein. Gechippt ist er nicht, keine Spur vom Besitzer. „Wir vermuten, dass er ausgesetzt wurde“, sagt Ute Pohl, Vorsitzende der Tiernotstation bei Franzburg.

Das Schicksal dieses Hundes hat die Ehrenamtlichen in diesem Jahr sprachlos gemacht. Den Rüden wieder aufzupäppeln hätte viel Zeit und Geduld gekostet. Es ist nur eine der Geschichten, die die Mitarbeiter Tag für Tag erleben. „Es ist nicht immer leicht“, gibt auch Ute Ollenburg zu, die seit dem Frühjahr in der Station arbeitet.

Ausgebüxte Hunde und Katzen, frei lebende Tiere, die krank sind oder – wie im Falle der Französischen Bulldogge – mutmaßlich ausgesetzte Vierbeiner kommen in die Tiernotstation des Vereins „Tiere in Not Nordvorpommern e.V“. Aber auch Hunde und Katzen, die durch Notfälle der Besitzer nicht mehr bleiben können, werden kurzzeitig in Müggenhall aufgenommen. In jedem Fall finden Absprachen mit den Gemeinden statt. „Wir sind natürlich bemüht, die Tiere an die Halter zurück zu geben“, sagt Ute Pohl. Seit vielen Jahren hat sie sich dem Tierwohl verschrieben. „Manchmal ist das aber nicht möglich.“

Napoleon, eine französische Bulldogge, wurde ausgesetzt. Dieser Fall sorgte für viel Aufregung in Müggenhall. Quelle: privat

Viele Katzen suchen ein neues Zuhause

So hätte beispielsweise eine Katze an dem Haus gelebt, das sich eine Familie neu gekauft habe. „Die wollten das Tier nicht – und weil es keinen Besitzer mehr hatte, kam es zu uns.“ Für das sonst frei lebende Tier sei es eine Qual gewesen, auf die Tierstation zu kommen. „Neues Revier, viele andere Katzen und nicht mehr die Freiheit wie zuvor“, fasst die Leiterin die Probleme zusammen. Es leben auch einige freilaufende Katzen in Müggenhall, ungefähr 25. „Die zu vermitteln, ist schwierig.“

In den vergangenen Jahren sei es generell problematischer geworden, ein neues Zuhause für die Vierbeiner zu finden, berichtet die Stationsleiterin, während sie einen Neuankömmling streichelt. „Der will ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Wir hoffen noch, dass sich der Besitzer meldet. Sonst wird auch er vermittelt.“ 69 Katzen seien allein in diesem Jahr aufgenommen worden. Davon sind bislang 12 vermittelt, drei an ihre alten Besitzer zurückgegeben.

Bildergalerie: Diese Katzen aus der Tiernotstation werden vermittelt

Zur Galerie Knapp 70 Katzen sind in diesem Jahr bei der Tiernotstation des Vereins „Tiere in Not Vorpommern“ untergekommen. Nur drei von ihnen sind wieder beim alten Besitzer. Die anderen suchen noch ein Zuhause.

Derzeit warten viele Jungtiere auf Vermittlung, so wie eine Maine-Coon-Katze mit krummem Bein. „Ein Bruch wurde nicht behandelt und ist deswegen schief zusammengewachsen“, erklärt Pohl. Es beeinträchtigt das Tier aber nicht allzu doll. „Bezaubernd sind auch zwei Katzen, die ein gemeinsames Zuhause suchen: Lotti und Schneeflöckchen.“ Das Besondere an der einen Katze: Sie hat ein blaues und ein grünes Auge – und ist taub. „Deswegen orientiert sie sich sehr an Lotti.“ Zu Leckerlis sagen aber beide nicht nein.

„Wer soll sich sonst um die Tiere kümmern, wenn wir es nicht tun?“

Eine Sache ist den Helfern der Tiernotstation noch aufgefallen: „Die Menschen sind egoistischer geworden. Dumme Kommentare, Tierbesitzer, die sich aufregen oder denen das Haustier völlig egal ist: Das erleben wir leider zunehmend“, bedauert Pohl, die seit 2010 den Verein leitet. Tierhalter, die ihre Vierbeiner los werden wollen, rufen mehrmals die Woche an. „Aber wir sind kein Tierheim. Wir sind eine Tiernotstation“, stellt sie klar.

Dennoch wollen Pohl und die anderen Helferinnen und Helfer nicht aufgeben, auch, wenn sie das Thema stark emotionalisiert. „Die Tiere können ja nichts dafür. Wenn wir ihnen nicht helfen, wer dann?“, fragt sich Ute Ollenburg. Und es sei dennoch eine dankbare Arbeit. „Man kommt mit dem Streicheln und Kuscheln kaum hinterher, muss aufpassen, dass man die Arbeit nicht vernachlässigt. Am liebsten würde ich alle mit nach Hause nehmen“, sagt sie und lacht. Aber das geht natürlich nicht. Viel schöner sei es, wenn die Katzen ein festes Zuhause finden. Wer sich auch gern mit den Katzen beschäftigen möchte, ist übrigens immer gern gesehen, sagt Pohl. „Ehrenamtliche Helfer zum Spielen und Füttern werden immer gebraucht.“

Auch einige Hunde bei der Tiernotstation suchen eine neue Familie. Die sind aber schwer zu vermitteln, brauchen hundeerfahrene Besitzer. Zumindest gab es für die ausgesetzte Bulldogge – er trägt jetzt den Namen „Napoleon“ – ein Happy End. „Er hat ein neues Zuhause gefunden und wieder ordentlich zugelegt“, zeigt sich Ute Pohl erfreut. Manchmal kommen die Besitzer mit ihm zu Besuch. „Inzwischen gibt es von uns keine Leckerlies mehr, wenn er kommt. Das ist also ein gutes Zeichen.“

Von Stefanie Ploch