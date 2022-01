Tierphysiotherapeutin in Prerow: Mehr als nur streicheln

Prerow

Auf dem ersten Blick sieht es aus, als würde Vivien Lorenz die Hunde nur streicheln. In Wahrheit hilft sie ihren tierischen Patienten jedoch, Verspannungen zu lösen und Schmerzen zu lindern. Die 32-Jährige ist Tierphysiotherapeutin und hat eine eigene Praxis in Prerow. Tierhalter melden sich bei ihr, wenn sie merken, dass es ihrem Vierbeiner nicht gut geht oder kommen auf Empfehlung des Tierarztes zu ihr. „Manchmal gilt ein Hund laut Tierarzt als austherapiert, die Leute kommen dann zu mir“, erzählt Lorenz. So manchem Hund habe sie trotz der Diagnose bereits helfen können.

Dass die Prerowerin, die inzwischen in Greifswald wohnt, Tierphysiotherapeutin geworden ist, hatte persönliche Gründe. „Mein erster Hund hatte einen Bandscheibenvorfall und Kreuzbandrisse und ich habe mit ihm mitgelitten, wenn er Schmerzen hatte“, erinnert sie sich. „Das hat mich sehr geprägt.“ Damals war sie elf Jahre alt. Tierärzte hätten der Familie nicht geraten, Physiotherapie zu machen. Das sei früher noch nicht sehr verbreitet gewesen und gab es nur in den größeren Städten. „So bin ich darauf gekommen, es selbst zu machen.“

Fernstudium für Ausbildung als Tierphysiotherapeutin

Für ihre Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin hat sie ein Fernstudium absolviert. Wichtig war ihr dabei, einen hohen Praxisanteil zu haben. „Die damalige Dozentin hatte selbst vier Pferde und fünf Hunde, mit denen man üben konnte.“ Das Ausprobieren an den Vierbeinern sei wichtig für ihre Erfahrungen gewesen. Nach einem anschließenden Praktikum ging es für Lorenz in die Selbstständigkeit mit ihrer Praxis im Ostseebad. Seit 2016 behandelt sie dort Tiere mit verschiedenen Auffälligkeiten.

Zu ihren Angeboten gehören verschiedene Massagearten (zum Beispiel: klassische Massage, Wellnessmassage, Bürsten-und Igelballmassage). Oder auch die Bindegewebsmassage. Auch eine Blutegel-, Strom-, und Thermo-/Hydrotherapie bietet die 32-Jährige für ihre Patienten an. „Das Therapieren ist meine Leidenschaft“, sagt sie und kann sich keinen besseren Beruf vorstellen. Eine bessere Lebensqualität für die Tiere ist ihr oberstes Ziel.

Bindegewebsmassage Die Bindegewebsmassage ist eine Massage, die als Neuraltherapie auf dem Konzept der Headschen Zonen basiert. Headache Zonen (auch Bindegewebszonen) sind Hautareale, welche über die Nervenbahnen unter anderem mit den inneren Organen in Verbindung stehen. Diese Hautareale weisen aufgrund ihrer Nervenverbindung bei Erkrankungen des Stützapparates, Bewegungsapparates, der Sehnen, Bänder und der inneren Organe Veränderungen auf, welche ein geschultes Auge an Veränderungen des Fells erkennen kann. Somit kann man mithilfe dieser Therapieform Erkrankungen zum Beispiel des Bewegungsapparates und der inneren Organe erkennen und behandeln. (Quelle: Vivien Lorenz)

Die meisten Stammkunden hat Lorenz in der Region: Prerow, Zingst, Barth, Ribnitz oder auch mal Greifswald. Aber auch Hausbesuche mache sie. Selbst eine Hundebesitzerin von der Insel Rügen nimmt den Weg zur Halbinsel auf sich, damit Lorenz ihrer französischen Bulldogge hilft. Tag und Uhrzeit seien dabei auch mal egal. „Der Hund ist mit einem Keilwirbel geboren worden, war inkontinent und hat neurologische Ausfälle gezeigt“, erzählt die 32-Jährige.

Als es dem Hund immer schlechter ging und die Tierärzte nicht helfen konnten, habe sich die Frau an Lorenz gewandt. „Das Frauchen war sehr aufgelöst“, weiß sie noch. Es war Samstagabend und die Rüganerin ist mit ihrer ängstlichen Hündin in die Praxis nach Prerow gekommen. Zurück zu Hause habe sie bereits eine Besserung bei ihrem Hund gesehen. „Sie ist zwar nicht geheilt und immer noch inkontinent, aber ihr geht es viel besser und sie will wieder spielen und ist gut drauf“, berichtet Lorenz. Die Tierhalterin war glücklich über das Ergebnis.

Urlauber vereinbaren Termine in der Praxis für ihre Hunde

Aber auch Urlauber suchen die Praxis von Vivien Lorenz auf. Diese finden sie meist bei einer gezielten Suche im Internet vorher und vereinbaren Termine für die Zeit, in der sie an der Ostseeküste mit ihrem Tier Urlaub machen. Neben Hunden bietet sie auch Behandlungen für Katzen, Pferde und gegebenenfalls mal Kaninchen oder Meerschweinchen an.

Was man für ihren Job braucht? „Geduld, Einfühlungsvermögen und Leckerchen“, sagt sie und grinst beim letzten Punkt der Aufzählung. Jedes Tier sei individuell und reagiere anders auf die Tierphysiotherapeutin. Während Jack-Russel-Terrier zu der Rasse zählen, die eher aufgeregt sind, seien andere tiefenentspannt und schlafen während ihrer Massage ein. „Das Wichtigste ist, dass sich die Tiere bei mir wohlfühlen“, betont sie. Was unangenehm ist, mache sie generell nicht und richtet sich danach, wie ihre Patienten ihre Behandlung annehmen.

Viel positives Feedback

Ein besonderer Fall, der ihr in Erinnerung geblieben ist, war ein Hund, der aus dem Ausland adoptiert wurde. Er ließ sich nicht von ihr anfassen und sei verängstigt gewesen. „Sein Frauchen war sehr nervös und das hat er gespürt.“ Als beim nächsten Treffen eine andere Bezugsperson des Hundes mitkam, die mehr Ruhe ausstrahlte, ging es direkt besser und sie konnte dem Vierbeiner helfen.

Ihre Behandlungen werden bei den Tierhaltern gut angenommen. Natürlich habe sie sich anfangs erst einmal etablieren müssen, da die Tierphysiotherapie noch nicht so verbreitet war, inzwischen spreche sich aber rum, was Lorenz mit ihren Therapien erreicht. „Anfangs wird es auch mal belächelt, weil es so aussieht, als würde man die Hunde nur streicheln, aber die Besitzer merken schnell, dass es hilft“, sagt die 32-Jährige zufrieden.

Von Gina Henning