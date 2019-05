Camitz

Ekelfund in Camitz in der Nähe von Semlow: In der Nähe eines Umspannwerks des kleinen Ortes unweit der Recknitz sind offenbar Überreste toter Tiere illegal entsorgt worden. Ein Bürgerin hatte die Polizei am Sonntagmorgen darüber informiert, zwei blaue Müllsäcke mit Tierresten gefunden zu haben. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um Schafsfelle und Einzelteile wie Klauen.

Das Veterinäramt entsorgte die Tierreste. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz laufen.

Der Verursacher ist bislang jedoch unbekannt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer zum dem Vorfall im Pflaumenweg 1 in Camitz etwas melden kann, kann dies im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter Telefon 03821/8750, in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizi.mvnet.de tun.

Robert Niemeyer