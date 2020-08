Vorpommern-Rügen/Grimmen

Gute Nachrichten für alle Tierliebhaber: Die Tierrettung Greifswald baut nun auch im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Netzwerk auf und rettet verletzte Vier- und Zweibeiner. Klaus Kraft und seine ehrenamtlichen Vereinsmitglieder erhielten nach dem OZ-Artikel über ihre Arbeit in der Region Vorpommern-Greifswald so viel positive Resonanz und auch Hilfe, dass sie nun eine weitere Tierrettergruppe ins Leben rufen können.

Ämter und Landrat sind gefragte Unterstützer

Doch Klaus Kraft weiß, dass sie klein anfangen müssen. Sie brauchen zunächst ehrenamtliche Helfer, die das Team unterstützen. „In diesen Tagen beginnen wir, Ordnungsämter und auch Landrat Stefan Kerth als Unterstützer ins Boot zu holen.“ Die Rettungsleitstelle in Stralsund konnten sie bereits für ihre Arbeit gewinnen. „Auch wenn sich in Stralsund weiterhin die Feuerwehr um verletzte Tiere kümmern wird, sind die Mitarbeiter der Leitstelle heilfroh, dass sie mit uns nun einen Ansprechpartner haben und helfen können.“

Anzeige

Mitarbeiter in Leitstelle beschimpft

In der Vergangenheit habe es immer wieder große Probleme gegeben – vor allem in den Sommermonaten auf der Insel Rügen. Fanden Urlauber ein verletztes Tier, wussten sie nicht, an wen sie sich wenden können. Klaus Kraft berichtet, dass die Mitarbeiter der Leitstelle immer wieder auch wüst beschimpft wurden, wenn sie keine Hilfe organisieren konnten.

Weitere OZ+ Artikel

Den Urlaubern bliebe das in Erinnerung. „Und es wirft ein schlechtes Bild auf unser schönes Bundesland“, ist der Tierretter sicher.

So können Sie helfen Die Tierrettung Greifswald hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, in Not geratenen Haus- und Wildtieren zu helfen. Der Verein arbeitet mit ehrenamtlichen Menschen zusammen und finanziert sich ausschließlich über Spenden. Die Tierrettung ist derzeit aus finanziellen Gründen vorrangig im Landkreis Vorpommern-Greifswald aktiv. Nun soll eine zweite Gruppe in Vorpommern-Rügen aktiv werden. Hilfe wird dringend benötigt. Die Kontodaten des Vereins: Sparkasse Vorpommern, IBAN: DE68 1505 0500 0102 1004 70, BIC: NOLADE21GRW Kontakt: Telefon: 01512 / 144 62 69; E-Mail: tierrettung-greifswald@web.de

„Wären wir bloß nach Usedom und nicht nach Rügen gefahren“

Erst vor wenigen Tagen ereignete sich so ein Szenario: „Urlauber riefen mich an und berichteten von einem verletzten Feldhasen auf Rügen. Doch der Weg war zu weit, wir waren bereits im Einsatz und konnten leider auf die Schnelle nicht helfen“, sagt Kraft. Die Reaktion der Urlauber war ihm nicht neu.

Die Touristen sagten traurig, dass sie das schon ahnten, da Rügen ja zum Landkreis Vorpommern-Rügen gehört. „Wären wir bloß nach Usedom gefahren, da hätte man uns geholfen.“ Sie ließen den verletzten Hasen traurig zurück. Dunkle Wolken am Urlaubshimmel. Diese Erfahrungen bewegten Klaus Kraft und sein Team, die Tierrettung auch auf den benachbarten Landkreis auszuweiten. Ihr Motto: „Jedes Herz hat ein Recht, zu schlagen.“

Dieser Mauersegler ist einer der letzten Patienten der Tierrettung Greifswald gewesen. Er war aus dem Nest gefallen. Quelle: Klaus Kraft

Helfer gesucht

Klaus Kraft hofft, dass die Menschen, die nach dem ersten OZ-Artikel vor wenigen Wochen, Wort halten und wirklich mithelfen wollen. Der Bedarf sei groß, die Ausrüstung werde vom Verein nach und nach angeschafft und das Netzwerk im großen Landkreis muss Zeit zum Wachsen haben.

Hilfe werde an allen Ecken und Enden benötigt, denn schon jetzt arbeiten Klaus Kraft und seine Leute rund um die Uhr im Schichtbetrieb. Mit ihrem „Happy Mobil“ eilen sie mit Blaulicht zur Hilfe und retten Vögel, Hunde, Katzen – eigentlich alles, was einen Puls hat.

Ausbildung im Umgang mit Großtieren

Aktuell bildet Klaus Kraft sein Team auch im speziellen Umgang mit Großtieren aus. „Wir haben in unserer Region so viele Reiterhöfe und oft sind Feuerwehrleute und Polizisten überfordert mit den Situationen.“ Es sei immerhin nicht leicht, ein in einen Tümpel gefallenes Pferd zu bergen. Klaus Kraft schaffte ein Hebegeschirr an und den Rettern fiel ein Stein vom Herzen. „ Polizei und Feuerwehr sind Feuer und Flamme. Die Zusammenarbeit klappt in Vorpommern-Greifswald schon so gut, dass wir auch guter Hoffnung sind, dass wir auch im benachbarten Landkreis gut aufgenommen werden.“

Betäubungsgewehr hebt die Polizei sicher auf

Die Tierretter sind auch im Umgang mit Betäubungsgewehren geschult. „Damit es nie wieder zu solchen Szenarien wie auf der Autobahn kommt, als das Zebra aus dem Zirkus oder der Hund in Rostock erschossen wurden“, sagt Klaus Kraft. In so einem Fall lagert das Betäubungsgewehr bei der Polizei und die Beamten verständigen die Retter im Notfall.

Übrigens seien auch die Veterinärämter froh über die Tierrettung: „Die haben, seitdem es uns gibt, nämlich wieder Zeit, ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen und die Haltungsbedingungen von Tieren zu prüfen. Früher blieb ihnen kaum noch Zeit dafür, da sie sich um verletzte Tiere kümmerten. Aber dafür gibt es jetzt uns.“

Von Carolin Riemer