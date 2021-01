Vorpommern-Rügen

Ein Schwan, blutüberströmt, kraftlos am Strand von Altefähr; eine Taube, am Flügel verletzt, in Ribnitz-Damgarten: Tierfreunden blutet, im übertragenen Sinne, bei dem Anblick das Herz. Es sind solche und ähnliche Meldungen, die auch Michaela Ballschuh bewegen.

Sie arbeitet in der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen. Oftmals sind sie und ihre Kollegen ratlos gewesen, an wen sie die hilfesuchenden Tierfreunde verweisen sollen. „In unserem Landkreis hat es bislang keine Tiernotrettung für Wildtiere gegeben“, weiß sie.

Bereits zehn Einsätze gemeistert

Das ist ein Grund, warum sie schließlich selbst aktiv geworden ist, gemeinsam mit sechs Mitstreitern einen Verein gegründet hat – die Tierrettung Vorpommern-Rügen. „Denn jedes Tier hat es verdient, versorgt zu werden“, sagt die Rüganerin, die den Vereinsvorsitz hat. Offiziell gegründet habe sich der Verein bereits am 18. September 2020. Anfang Dezember sei dann die Beantragung zur Aufnahme ins Vereinsregister erfolgt. Und nun gibt es auch eine Telefonnummer für Tiere in Not – eine, die rund um die Uhr besetzt ist.

Die Notfall-Telefonnummer lautet: 0151 / 14 01 88 77

Die ersten Einsätze hat das Team bereits hinter sich – obwohl die Retter offiziell jetzt erst starten. „Die vergangenen Wochen waren eine Art Testphase für uns“, sagt Michaela Ballschuh. Und bereits die ist sehr intensiv für die Retter gewesen. Die eingangs erwähnten tierischen Schicksale sind nur zwei von insgesamt zehn Einsätzen, die die Tierretter bereits geleistet haben.

„Hauptsächlich hatten wir aber eine Menge zu organisieren und zu beschaffen“, blickt die Vereinsvorsitzende auf die vergangenen Wochen zurück. Und noch längst nicht fühlt sich das Team gut aufgestellt. Es mangelt nicht nur an Material und finanziellen Mitteln, sondern auch an personeller Unterstützung. „Wir sind eine kleine Truppe, die sich die Rettung von verletzten Wildtieren auf die Fahnen geschrieben hat. Nur sind wir Aktiven alle von der Insel Rügen“, bedauert Michaela Ballschuh.

Aktive Mitstreiter auf dem Festland händeringend gesucht

Richard Maag aus Bad Sülze versorgt die verletzte Taube, die am Silvestertag in Ribnitz-Damgarten gefunden wurde. Quelle: Verein

Deshalb suchen die Tierretter händeringend Mitstreiter auf dem Festland. Spezielle Voraussetzungen seien nicht vonnöten. „Zeit und ein Fahrzeug, viel mehr braucht es nicht“, sagt sie. Denn grundsätzlich gehe es darum, ein in Not geratenes Tier zu bergen und anschließend zu entsprechenden Pflegestellen und/oder Tierärzten zu transportieren. Ein kleines Netzwerk haben sich die Vereinsmitglieder schon aufgebaut. Kleintiere beispielsweise würden auf der Insel Rügen zu Annette Pahl, die ebenfalls im Verein aktiv ist, gebracht werden. In Not geratenen Pferden nimmt sich Ansgar Kurp in Kloster Wulfshagen an. Und wenn es um verletzte Vögel geht, arbeiten die Tierretter Vorpommern-Rügens mit Richard Maag zusammen. „Er hat sich auch um die verletzte Taube gekümmert, die am Silvestertag in Ribnitz-Damgarten von einer Familie gemeldet wurde“, berichtet Michaela Ballschuh.

Aktuell sind die Retter mit nur einem zu einem Tierrettungswagen umgebauten Ford Transit unterwegs. „Dieser Wagen steht uns allerdings nur bis Ende März zur Verfügung. Vom Landkreis haben wir einen ausrangierten Krankenwagen in Aussicht gestellt bekommen. Unser Ziel ist es aber, zwei Rettungswagen im Einsatz zu haben – einen für die Insel Rügen und einen für das Festland“, berichtet Michaela Ballschuh.

Retter helfen tierischen Brandopfern auf Rügen

Oliver Notzon ist einer der Tierretter. Einer seiner ersten Einsätze: Ein vermeintlich verletzter Schwaan in Altefähr. Quelle: Verein

Tiertransportboxen in verschiedenen Größen, Netze, Leinen, Maulkörbe, Verbandsmaterial, selbst Equipment, um verletzte Robben zu bergen: „Alles, was es braucht, haben wir an Bord“, sagt Oliver Notzon, einer der Tierretter. Meist ist er es, der bei einem Anruf von hilfesuchenden Tierfreunden ans Telefon geht und sich dann hinter das Steuer des Transporters setzt. So auch, als der Notruf wegen des blutüberströmten Schwans eingegangen ist. „Von Blut ist zwar nichts zu sehen gewesen, aber tatsächlich ist der Schwan in einem gesundheitlich schlechten Zustand gewesen und letztlich leider auch verstorben – an Vogelgrippe“, erzählt er.

Aber längst nicht nur um Wildtiere möchten sich die Tierretter Vorpommern-Rügens kümmern, sondern auch um Haustiere, die von zu Hause ausgebüxt sind und nicht wieder zurückfinden oder die in Not geraten sind. „Wie kürzlich jene bei dem Wohnhausbrand in Lietzow. Nicht nur die Bewohner des Hauses haben dort vieles verloren, sondern auch die zwei Hunde und drei Katzen der Familien“, sagt sie. Auch dort haben die Tierretter sofort geholfen – mit Tierfutter und Spielzeug für die Vierbeiner.

Aufgabenfeld soll erweitert werden

Die Kosten trägt der Verein allein. „Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden“, informiert die Vereinsvorsitzende. Geplant sei es, auch für die Kommunen des Landkreises aktiv zu werden. „Die Sicherung und Unterbringung von Fundtieren ist kommunale Aufgabe. Vielerorts können die Gemeinden das aber nicht leisten, weil sie nicht die personellen Möglichkeiten haben, dementsprechend nicht rund um die Uhr erreichbar sind“, erklärt sie. In dem Fall könnten die Tierretter einspringen. „Dies ist aber erst im Aufbau“, berichtet Michaela Ballschuh abschließend.

