Tipps fürs Wochenende in Ribnitz-Damgarten und der Region Fischland-Darß-Zingst

Ribnitz-Damgarten

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder viele Veranstaltungen in der Region Ribnitz-Damgarten sowie auf dem Fischland-Darß-Zingst. Die OZ hat eine Auswahl zusammengestellt, die musikalischer nicht hätte sein können.

„Musik offen“ in Ribnitz-Damgarten

Die Konzertreihe „Musik offen“ geht auch am Wochenende weiter. Die Corona-Alternative zum Bernsteinfest lädt bis zum 8. August täglich zu Veranstaltungen in und um Ribnitz-Damgarten ein. Freitag von 17 bis 23 Uhr lässt sich am Ribnitzer Hafen zu karibischen Klängen bei der After-Work-Party das Wochenende einleiten. Der Sonnabend schmückt sich mit drei Veranstaltungen: Auf der Freilichtbühne am Kloster wird von 15 bis 16.30 Uhr Artistik und Clownerie geboten, von 18 bis 23.30 Uhr geht es weiter mit chilliger Musik, Kino und Cocktails. Am Bernsteinsee erklingen am Samstag von 18.30 bis 23 Uhr irisch-schottische Folkklänge. Sonntag geht es weiter mit Klängen der „Original Mecklenburg Vorpommerschen Blaskapelle“ aus Ribnitz-Damgarten sowie Thomas Lenz und Arne Wol im Klosterinnenhof. Von 15 bis 17.30 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen geladen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fischerkirche Born

Am Freitag, dem 6. August, findet in der Fischerkirche in Born ein Doppelkonzert vom Cellisten Matthias Hübner und Filmmusikkomponisten Falk Schönfelder statt. Das Duo setzt Cello und Klavier auf moderne und kreative Weise ein. In ihrem Programm finden sich Eigenkompositionen sowie experimentelle Versuche. Die Besucheranzahl ist auf 35 Personen beschränkt, weshalb eine Vorstellung um 17.30 Uhr sowie 20 Uhr stattfindet. Karten sind in der Kurverwaltung zu erwerben (Karten: 16 Euro, ermäßigt 14 Euro).

Erinnerung an den Kultfilm „Heißer Sommer“

Der DEFA-Kultfilm „Heißer Sommer“ kam vor 50 Jahren auf die Leinwand. Zur musikalischen Erinnerung an das Vater-Sohn-Gespann Natschinski, welche die Musik zum Film komponierten, entstand eine Konzertlesung zu 50 Jahre „Heißer Sommer – der Kultfilm“, welche am Sonntag, 8. August, auf der Kleinkunstbühne in Born stattfindet. Karten gibt es bei der Kurverwaltung Born (Karte: 22, ermäßigt 20 Euro). Aufgrund der Hygienebestimmungen ist die maximale Besucheranzahl auf 18 Personen begrenzt, weshalb es eine Vorstellung um 17.30 Uhr sowie eine weitere um 20 Uhr gibt.

Prerow: Seemannskirchenfest

Freitag, 6. August, startet in Prerow das Seemannskirchenfest um 20 Uhr mit einem sommerlichen Konzert der ehemaligen Kreuzchorsänger des Männergesangsensembles „echo“ unter dem Titel „Mein kleiner grüner Kaktus“. Am Samstag findet dann ab 19 Uhr mit freiem Eintritt auf dem Parkplatz vor der illuminierten Kirche ein Bluesrockkonzert der Band „Pass over Blues“ statt. Dieses wird um 22 Uhr mit einer großen Lightshow unterstützt.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Festgottesdienst am Sonntag mit Bischof Tilman Jeremias und Landesjustizministerin Katy Hofmeister beginnt um 10.30 Uhr. Anschließend gibt es im Pfarrgarten bis 18 Uhr ein buntes Treiben für Groß und Klein. Vom Reiten über kulinarische Angebote bis hin zum Kunst- und Handwerkermarkt wird einiges geboten. Ab 12.15 Uhr gibt es von den „Prerow Stromern“ einige maritime Lieder zu hören. Um 15 Uhr erklingen die Saxofonklänge der Band „Saxlust“ aus Magdeburg. Der Abend klingt traditionell bei Lagerfeuer und Live-Pianomusik ab 20 Uhr aus.

Prerower Fackellauf

Wem das noch nicht genug ist, kann gerne am Fackellauf in der Prerower Bucht teilnehmen. Gelaufen werden fünf oder zehn Kilometer. Gestartet wird um 22 Uhr von der Seebrücke, welche auch das Ziel ist. Der Kinderlauf beginnt bereits um 20 Uhr. Vor Ort sind Anmeldungen möglich.

Von Ann-Marie Lange