Tipps zum Wochenende: Tierisch süßer Nachwuchs im Vogelpark Marlow

Marlow/Ribnitz-Damgarten

Das lange Feiertagswochenende steht vor der Tür. Trotz Corona-Einschränkungen gibt es etliche lohnenswerte Ziele, die am 1. Mai und am Wochenende angesteuert werden können. Hier sind unsere Ausflugstipps zum ersten Mai-Wochenende.

Der Marlower Vogelpark hat seit etwas mehr als einer Woche wieder geöffnet. Die Spielplätze und der Gastronomiebereich können zwar noch nicht genutzt werden. Dennoch lohnt sich ein Besuch vor allem jetzt. Denn die Mitarbeiter des Zoos freuen sich über Nachwuchs. „Unserem Emuhahn ist es seit fünf Jahren zum ersten Mal gelungen, drei Eier erfolgreich auszubrüten. Den stolzen Papa mit seinen drei gestreiften Kindern können die Besucher aktuell bei uns bestaunen“, sagt Vogelparkmitarbeiterin Franzi Haase.

Aber auch bei den Kängurus guckt aus jedem Beutel ein Jungtier heraus und 14 Ziegenkinder tollen auf der Streichelzoowiese herum. „Wir bleiben positiv und erfreuen uns an unserem tierischen Nachwuchs. Wir hoffen, dass es bald weitere Lockerungen gibt, damit der Park bald wieder vollständig erlebbar ist“, so Haase.

Auf den Spuren Feiningers

Auf eine Entdeckungstour durch die Ribnitz-Damgartener Geschichte eines weltbekannten Künstlers können die Besucher der Bernsteinstadt gehen. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde auf Initiative der Kunstgalerie im Kloster der Feininger-Rundgang geschaffen. Zehn Stelen in den Farben blau, gelb und rot wurden dafür im Stadtgebiet aufgestellt. Hier können Besucher die Perspektive des weltberühmten Bauhaus-Malers Lyonel Feininger einnehmen.

Der Feiniger-Kunstpfad ermöglicht den Spaziergängern, die Perspektiven des Künstlers nachzuempfinden. Die Broschüre dazu ist online abrufbar. Quelle: Büro für Stadtmarketing

Im Sommer 1905 war dieser zum ersten Mal in Ribnitz-Damgarten. Während seiner zahlreichen Besuche fertigte er an verschiedenen Orten Bilder an, die unter anderem im Feininger-Kabinett in der Kunstgalerie im Kloster zu sehen sind. Die Galerie ist derzeit zwar geschlossen.

Auf dem Rundgang kann man das Wirken Feiningers dennoch verfolgen. Die Begleitbroschüre mit Abbildungen und Erläuterungen steht als PDF-Datei auf der Homepage der Stadt unter www.ribnitz-damgarten.de/feininger zur Verfügung.

Radeln und Shoppen

Der Feininger-Rundgang lässt sich auch wunderbar mit einer Shopping-Tour durch Ribnitz verbinden. Seit knapp zwei Wochen haben die vielen Einzelhandelsgeschäfte im Ribnitzer Zentrum wieder geöffnet. Unter Einhaltung von Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln laden die kleinen Läden zum Bummeln ein.

Immer lohnenswert in der Region Ribnitz-Damgarten sind Radtouren. Das Radwegenetz ist sehr gut ausgebaut, entweder auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zu den schönen Ostseestränden – ein Besuch des Weststrandes oder des Darßwaldes lohnt sich immer.

Aber auch die südliche Boddenküste sowie Radtouren ins Küstenvorland lohnen sich. Die großen Waldgebiete hier eignen sich dann auch wieder für einen ausgedehnten Spaziergang.

Von Robert Niemeyer