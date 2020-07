Ahrenshoop

Bei den beiden Kindern, die am Mittwochmittag am Strand von Ahrenshoop aus dem gefährlichen Sog eines Wellenbrechers gerettet werden konnten, handelt es sich nicht, wie zuerst von örtlichen Rettungskräften berichtet worden war, um zwei Jungen, sondern um einen Jungen und ein Mädchen. Das erklärte ein Augenzeuge, der die Kinder selbst aus der Gefahrenzone an den Strand gebracht hat, gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Der ausgebildete Rettungssanitäter war nach eigener Aussage als Ersthelfer an der Unglücksstelle, konnte dem Vater der beiden Kinder aber nicht mehr helfen.

Anzeige

Zur Galerie Ein 32-jähriger Mann hatte in Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst seine zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Dabei erfasste ihn die Strömung. Die Einsatzkräfte konnten nur noch seine Leiche bergen.

Mann starb bei dem Versuch, die Kinder zu retten

Die Kinder waren im Bereich eines Steinwalls von der starken Strömung erfasst worden. Bei dem Versuch sie zu retten war der leibliche Vater eines der beiden Kinder selbst in den Strudel geraten und ertrunken. Der Mann, der aus der Region kommt, konnte nur noch tot geborgen werden.

Weitere OZ+ Artikel

Wir berichten weiter.

Lesen Sie auch

Von Jan-Peter Schröder