Tod und Zerstörung in Prerow: Erinnerungen an die Sturmflut 1872

Prerow

Als sich die Prerower in einer stürmischen Nacht im November 1872 in ihre Betten kauern, soll es für zehn Bewohner des Ortes die letzte sein. Eine Sturmflut bis dahin nicht gekannten Ausmaßes überschwemmt den Ort, reißt Dächer weg, skelettiert die Häuser in der damals typischen Holzständerbauweise, ertränkt Mensch und Tier. 150 Jahre ist das her. Eine Arbeitsgruppe hat ein umfangreiches Programm erarbeitet, um dieser Schreckensnacht vom 12. auf den 13. November 1872 zu gedenken. Betroffen ist die gesamte Mecklenburger Bucht der Ostsee, auch Teile von Dänemark. Mit am heftigsten betroffen ist Prerow.

Was ist geschehen? Nach tagelangen Westwinden ist die Ostsee weggetrieben, der Wasserstand an den südlichen Gestaden des Binnenmeeres gesunken. Dann dreht der Wind auf Nordost, nimmt an Stärke zu. Mit voller Wucht reißen die Fluten die Bewohner schließlich aus dem damals vergleichsweise wenig geschützten Prerow in der Nacht aus dem Schlaf. Kälte, Dunkelheit und der Sturm – gleich aus zwei Seiten kommt das Wasser in den Ort. Nämlich über die damalige Mündung des Prerowstroms in Höhe des heutigen Bernsteinweges, dazu über die boddenseitige Verbindung.

Nahezu schutzloser Ort

Nahezu schutzlos müssen die Menschen in Prerow erleben, wie die Sturmflut ihre Häuser zerstört. Nur in Höhe der Seemannskirche und des Kirchenorts sind in einer historischen Darstellung schützenden Dünen zu erkennen. Eher löchrig ist der Dünenwall entlang des Prerowstroms. Durch die Lücken strömen in jener Nacht die todbringenden Fluten. Die zehn Prerower, die das Ereignis nicht überleben sollen, leben inmitten, sogar südlich des Ortes. Sie ertrinken im Landesinneren. Die meisten Prerower jedoch können sich auf die oberen Etagen retten.

Die abgestorbene Kiefer südlich des Krabbenorts in Prerow markiert die einstige Grenze der Bebauung. In dem kleineren Gehöft starben während der Sturmflut 1872 mehrere Menschen. Quelle: Timo Richter

Eine abgestorbene Kiefer etwa einen halben Kilometer südlich des Krabbenorts markiert noch heute, wo seinerzeit die letzten noch zu Prerow zählenden Gebäude standen. „Der Ort“ heißt der Ort, an dem die Menschen in jener verhängnisvollen Nacht von den Wassermassen im Schlaf überrascht werden. Bevor die Betroffenen überhaupt an Rettung denken können, haben die Fluten die Treppe ins Obergeschoss schon weggerissen. Das Drama nimmt seinen Lauf. Die Mitglieder der Familie Horst können sich nicht mehr ins Obergeschoss flüchten. Sie versinken in den Fluten, die ihnen das Leben nimmt.

„Pomana“ wird untersucht

Auch inmitten des Ortes ertrinken Einwohner. Getroffen hat es am schlimmsten die Familie des Tischlermeisters Lampe. Wo heute in der Strandstraße ein Fischrestaurant steht, spielt sich vor 150 Jahren ein Drama ab. In den tosenden Fluten verschwindet dessen gesamte Familie.

Die Darstellung zeigt das Wrack der „Pomana“. Es liegt tief im Strandsand östlich der Prerower Seebrücke. Quelle: OZ-Repro

Östlich der heutigen Seebrücke schleudern die Wogen – wahrscheinlich die „Pomana“ – auf den Prerower Strand. Der Kapitän, ein Prerower, stirbt bei der Havarie – ebenso wie neun weitere Mitglieder der Besatzung. Deren Leichen werden aber meist nicht gefunden. Dass es die „Pomana“ ist, die in jener Nacht die „Pomana“ strandet, ist nur Ergebnis einer Recherche in Literatur und Archiven. Die Lage des Wracks tief im Strandsand ist mithilfe des Abgleichs von Koordinatendaten mittlerweile bestätigt. Studierende der Uni Rostock wollen im Sommer Teile des Wracks freilegen, um Holzproben für eine exakte Datierung zu entnehmen. Handelt es sich tatsächlich um die „Pomana“, die in jener Nacht vor Prerow ans Ufer geworfen wurde?

Deichbau beginnt kurz nach Sturmflut

Die Sturmnacht hat sich tief in die Erinnerung der Region gefressen. Mehr noch: Sie hat die Region nachhaltig verändert. Äcker, Felder und Brunnen sind nach der Überflutung versalzen, können jahrelang nicht genutzt werden. Jahre dauert es, bis Regen das Salz aus Böden und Brunnen wäscht. Nur auf dem Berg, der heutigen Hohen Straße findet sich damals ein noch nutzbarer Brunnen. Auf dem vergleichsweise hohen Dünenzug stehen auch die Häuser, die von der Sturmflut kaum beschädigt werden.

Und gleich nach der Sturmflut beginnen Planungen für den Küstenschutz. Noch einmal sollen die Menschen auf dem Darß, auf dem Zingst, nicht von einer Sturmflut überrascht werden. Ein Deich zwischen Prerow und Zingst wird gebaut, ebenso entstehen Wälle entlang des Prerowstroms – einer der Einflussschneisen während der Sturmnacht 1872. Und es werden zwei Riegel in den Strom gebaut. Einer ist der heutige Verlauf der L 21 im Bereich des Prerower Hafens, in weiterer Riegel entstand weiter nördlich. Die Strömung hört auf, in der Folge versandet die einstige Mündung des Prerowstroms im Bereich des heutigen Bernsteinweges. Aus den ursprünglichen Inseln wird eine Halbinsel.

Umfangreiches Programm zur Schreckensnacht

150 Jahre nach der tragischen Nacht wird vor allen in Prerow an die verheerende Sturmflut 1872 erinnert. Die Mitglieder der eigens gebildeten Arbeitsgruppe haben nun ein Programm zusammengestellt, das nicht nur die Ereignisse der Schreckensnacht dokumentiert, sondern auch den Blick in die Zukunft richtet. So gibt es beispielsweise einen Vortrag zum Thema „Häufung von extremen Wasserständen in der Ostsee“.

Unter Leitung der Chefin des Darß-Museums, Antje Hückstädt, ist ein umfangreiches Angebot entstanden, um dem einschneidenden Ereignis gerecht zu werden. Weil das Darß-Museum aufgrund des Umbaus geschlossen ist, findet die Erinnerung unter freiem Himmel statt. Zehn bis zwölf markante Stellen, darunter die abgestorbene Kiefer, erhalten eine Tafel. Es wird Führungen geben ab Mitte Juni, auch Vorträge. Und am 13. November ist ein Gedenkgottesdienst in der Seemannskirche geplant. Sturmflut im Besondern und Allgemeinen wird auch in Zingst und Born thematisiert.

Von Timo Richter