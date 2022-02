Tödlicher Unfall auf der B 110 zwischen Dettmannsdorf und Reppelin

Dettmannsdorf

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der B 110 zwischen Dettmannsdorf (Kreis Vorpommern-Rügen) und Reppelin (Kreis Rostock) am Sonnabendmittag gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem Baum, heißt es von der Polizei. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Einsatzort sind Kräfte der Feuerwehr mit der Bergung beschäftigt und die Dekra wurde zur Ermittlung der Unfallursache angefordert. Die Strecke ist zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

Von OZ