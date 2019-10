Ahrenshoop/Born

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Darß (Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Die Landesstraße 21 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Unfallwagen des Verstorbenen. Er war mit mehreren Bäumen zusammengestoßen. Quelle: Carolin Riemer

Unfallopfer stammt aus Prerow

In einer Kurve kurz vor dem Abzweig zur Jugendherberge Ibenhorst berührte der 63-jährige Fahrer eines Audis nach Angaben der Einsatzkräfte mit seinem Wagen offenbar einen entgegenkommenden Wagen, ebenfalls ein Audi. In der Folge kam der 63-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß mit mehreren Bäumen zusammen. Der Mann, der aus Prerow stammt, starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des zweiten beteiligten Wagens aus Born erlitt einen Schock.

Straße vollgesperrt

Die Feuerwehren aus Born und Wieck mit 35 Einsatzkräften sowie Polizei, Notarzt und Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Dekra wurde gerufen, um die Unfallursache zu ermitteln. Bis in die Abendstunden blieb die Straße voll gesperrt.

Von Robert Niemeyer