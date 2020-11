Stralsund

Hartes Urteil gegen Todesfahrerin: Die Frau, die Anfang August 2020 auf der Landesstraße 23 bei Barth betrunken einen Unfall mit Todesfolge verursacht hat, muss ins Gefängnis. Dieses Urteil fällte ein Richter am Montag am Stralsunder Amtsgericht.

Laut Gerichtsdirektor Sascha Ott hätte eine fehlende Besserungs-Prognose dazu geführt, dass der Richter die Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung verhängte. Zudem kassiert die Frau, die aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammt, eine Sperrfrist für die Fahrerlaubnis von drei Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Auf Drogen und Alkohol Trabi-Fahrer getötet

Der Verdacht auf eine fahrlässige Tötung hatte sich bestätigt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frau im Verlauf des Tages Drogen und alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Zum Zeitpunkt, als die Frau in ihren Nissan stieg, hätte sie wissen müssen, dass sie fahruntauglich ist. Somit hätte der Unfall verhindert werden können.

Von Barth aus fuhr sie trotzdem los, mit Tempo 100 raste sie in Richtung Löbnitz. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kam von ihrer Fahrbahn ab und krachte in ein anderes Fahrzeug.

Unfallfahrerin ist einsichtig, nicht vorbestraft – und muss trotzdem hinter Gitter

Dieses gehörte einem 61-Jährigen aus Barth. Die damals 38-Jährige stieß frontal mit dem Trabant des Mannes zusammen. Der 61-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Auch die Autofahrerin kam schwer verletzt in eine Klinik. Sie überlebte den Unfall jedoch – und musste sich nun vor Gericht verantworten.

Laut Sascha Ott wäre eine Freiheitsstrafe auf Bewährung durchaus möglich gewesen. „Sie war nicht vorbestraft und zeigte sich einsichtig“, schildert der Gerichtsdirektor. Sie hätte jedoch nicht alle Voraussetzungen für eine Bewährung erfüllt. „Es fehlte eine positive Prognose“, so Ott. Da der Unfall unter Einwirkung von Drogen passierte, hätte sie sich zum Beispiel selbstständig einer Drogentherapie unterziehen können. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen.

Straße im Hochsommer stark befahren

Der tödliche Frontalzusammenstoß an diesem Wochenende bei Barth hatte landesweit für Aufsehen gesorgt. Denn die Unfallstelle befand sich auf der im Sommer viel befahrenen Landesstraße 23 zwischen Barth und Löbnitz. Im starken Reiseverkehr von und zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst musste die Route längere Zeit gesperrt werden.

Auf der Strecke gibt es immer wieder schwere Unfälle. Am Pfingstsonntag waren zwischen Barth und Löbnitz ebenfalls zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei war ein Kind gestorben und vier Insassen schwer verletzt worden.

Von Kay Steinke