Mist, Forke und Gummistiefel, da war die Ka ... rtoffel so richtig am Dampfen, als am Samstagabend der Fischländer Karnevals Klub ( FKK) mit dem Kostümfest den Höhepunkt seiner 25. Karnevalssession feierte. Rund 100 Zwei-, Drei-, Vier- oder noch Mehrbeiner, die man sonst auf Äckern und Wiesen, in Höfen und in Ställen antreffen kann, bekamen Besuch von einsamen „Damen“ aus größeren Örtchen, die die Fischlanddörfer auch optisch aufwerten wollten. Unter dem Motto „ Bauer sucht Frau, unser Dorf soll schöner werden“ bot der FKK in der zur Tanzscheune mutierten Ahrenshooper Strandhalle ein unterhaltsames Kennenlern- und Kuschelprogramm.

Mädels wurden mit dem Traktor abgeholt

In Büttenreden und Sketchen stellten die Fischländer den Zukünftigen die neue Heimat vor, in Tanzrunden gingen dann Schaf und Kuh, Brakelmann und Gerlinde, Schmetterling und Blumenwiese, Pony und Reiter, Heu und Stroh, Äppel und Karre, Jungbauer und Zenzi auf Tuchfühlung. Zunächst aber holte Axel die Mädels zum Einmarsch ab, natürlich mit dem Traktor, darunter auch Renate, die in der Bütt Rückschau auf das vergangene Jahr hielt. Ein neuer Bürgermeister, Benjamin Heinke, kann sich an Mohnblumen statt Getreidefeldern sattsehen, die letzten der - befreiten? - Rinder suchten gerade Bauern in der Strandhalle, Bäume am Hohen Ufer und eine alte Weißdornhecke fielen Äxten zum Opfer, die neuen Gläser der Straßenlaternen sind zu hell, zu grell und zu dunkel, Wildschweine tummeln sich auf dem Althäger Spielplatz und im Mecklenburgischen wurden Pommernhäuser errichtet - Fischland Man Tau!

Agrarflächendesigner Frank Hartmann und seine Frau Frauke. Quelle: Susanne Retzlaff

Um ihr Dorf zu verschönern, besuchten „Margot und Lisbeth“ heimlich eine Schönheitsfarm mit Ostseewellen-Wellness, Knettempel und Wirlpudel. Die Birnen-Bananen-Apfel-Typen brieten Blutegel gegen blaue Flecken und bei den Kribbelübungen aus dem Kamasutra reagierte vor allem der Ischias. Schließlich wollten sie, live gesungen, lieber Schokolade als einen Mann. Der Ruf der ledigen Bauern ereilte auch Finja, die nach einem USA-Aufenthalt jetzt in Ribnitz lebt und für den FKK tanzt. Sie stieg nun auch in die Bütt.

Apropos TV - Inka B. aus RTL hatte ihre Vermittlung angeboten, wenigstens Bauer Klaus wollte sie unter die Haube bringen, Heidi, Cordula und Joana schafften es in die engere Wahl. Doch Amor Nina aus Ahrenshoop hat knapp daneben geschossen, Inka selbst erlag seinem rustikalen Charme.

Büttenhooper begaben sich auf Nennwertsuche

Agrarflächendesigner Frank Hartmann wurde eine Karre Mist geklaut. Er suchte weibliche Unterstützung, bevorzugt Fundsachen wie seine Frau Frauke. Seit mehreren Jahren sind sie regelmäßig beim FKK-Kostümfest: „Wir mögen die familiäre Gemütlichkeit hier und das nette Programm und freuen uns, wenn wir im Winter 'mal unter uns feiern können.“ Auf Nennwertsuche hatten sich die „Büttenhooper“ in die Strandhalle begeben. Brakelmann, Adsche, Gerlinde, Frisör Saucke, die Missen auch aus Klingsiehl, Ahrenswarder und ihre Kollegen besuchen - wenn möglich - sind immer dabei.

Welches Motto, welches Jahr? Biene Maja und ihr Ponyreiter rätselten an der Fotowand, Kerstin und Uwe aus Wustrow schunkelten als schwarzbuntes Fleckvieh, Melanie und Carolin Landjugend aus dem Süden auf der Suche nach Jungbauern verschönern wirklich jedes Dorf. Besonders subtil setzten Ella und Lara aus Dierhagen und Wustrow das Motto um, sie kamen als Blumenwiese und Schmetterling. Schäfer Heinrich und seine Wollknäuel karrten für schöne Stündchen Dirndlträgerinnen heran, Anne und Traudi aus Ahrenshoop wählten sie, wie die meisten Gäste, zu ihrer Lieblingsgruppe. Auf den Plätzen folgten „Büttenhoop“, „Der geklaute Mist“, „Sexy Jungbauern“ und „Kühe suchen Bauern“. Der Bauer, der „diverse“ Damen für die Dorfverschönerung suchte, bekam eine Konfettidusche.

Maria Fretwurst führte gekonnt durchs Programm

Gekonnt moderierte Gründungsmitglied Maria Fretwurst das Jubiläumsprogramm, erinnerte an den Start in der „Tute“ vor 25 Jahren. Die Mitgliederzahl ist seitdem von übersichtlichen 14 auf zwölf gesunken, ein zarter Schwund, den man mit der Erhöhung des Durchschnittsalters locker wettmache. Viele befreundete Vereine und unorganisierte, aber um so treuere Helfer unterstützen den Verein. So tanzen seit über zehn Jahren Funkengarden für den FKK, die Älteren kümmern sich um die Jüngeren. Auch auf diesem Fest begeisterten sie mit ihrem Gardetanz. „Gerade die Jüngeren, die nach der Schule noch gar nicht wissen, wohin sie das Leben trägt, wollen sich wohl nicht an einen Verein binden, dem sie dann vielleicht nur auf dem Papier angehören“, erklärt Maria Fretwurst. Dafür aber engagieren sie sich überzeugt und verlässlich für den FKK.

