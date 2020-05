Tom (15) aus Dierhagen: Radfahren ist spannender als Homeschooling

Ribnitz-Damgarten

Vielleicht ist es Langeweile, vielleicht Entdeckergeist: Tom Winter ist gerade viel mit dem Rad unterwegs. Zwischen Dierhagen – wo er wohnt – und Bentwisch, vor den Toren Rostocks, ist ihm kein Weg zu weit, mit Freuden die Gegend zu erkunden. Fit ist der 15-Jährige allemal, als Mitglied der Jugendfeuerwehr. Doch auch diese Aktivität muss wegen der Corona-Krise gerade ruhen.

Noch hat die Schule nicht für ihn begonnen, doch das sogenannte Homeschooling, also der Unterricht zu Hause, ist nicht sein Fall: „Wir bekommen unsere Aufgaben aufs Handy geschickt. Ich habe mir davon einfach die spannendsten rausgesucht.“

In zwei Jahren will er an der Greenhouse School in Graal-Müritz die Mittlere Reife machen. „Mein Ziel wäre es mal zur Berufsfeuerwehr zu gehen“, erzählt Tom. Voraussetzung dafür ist ein Berufsabschluss. „Ich habe letzten Herbst ein Schülerpraktikum bei Elektroanlagen Borchert gemacht. Das hat mir gut gefallen. Eine Ausbildung dort könnte ich mir vorstellen.“

