Auf der Hälfte der 6,6 Hektar großen Gewächshausfläche der Hahn Gemüsebau GmbH im Barther Nelkenweg gedeihen seit Mittwochnachmittag 216 000 doppeltriebige Pflanzen der Strauchtomatensorte „Sweeterno“ sowie der losen Tomatensorte „Milandro“.

Für Geschäftsführer Wolfgang Hahn war die bisherige Pflanzaktion aufgrund des heftigen Wintereinbruchs eine Zitterpartie. Immerhin mussten die elf Sattelauflieger mit Pflanzen im Gesamtwert von 150 000 Euro auf dem Weg nach Barth die momentan schneereichsten Regionen Deutschlands durchqueren.

Aufgrund der Wetterprognose hatte sich Hahn nach der mehrwöchigen Winterpause bereits am Sonnabend statt am Sonntag von seiner Heimat in Rheinhessen auf die Reise nach Barth gemacht und diese Entscheidung nicht bereut.

Lkw festgefroren

Während die fünf Lastwagen für die Pflanzung am Dienstag noch pünktlich am Zielort eintrafen, ließen die für Mittwoch avisierten Fahrzeuge zunächst auf sich warten. Nur ein bereits in der Nacht angekommener Lkw verbrachte die Zeit bis zur Entladung auf dem Parkplatz Nelkenstraße. Allerdings kam er am Morgen dort nicht weg, weil die warmgelaufenen Reifen den Schnee schmelzen ließen und diese anschließend am Boden angefroren waren.

Aber mit Transporttechnik und den vereinten Kräften der Mitarbeiter des Gartenbaubetriebes konnte er bald aus seiner Falle befreit werden. Als dann kurz vor der Mittagspause auch die restlichen vier Sattelschlepper auf den Hof rollten, ging ein Aufatmen durch den Betrieb. „Zwei Nächte hatte ich voller Unruhe kaum geschlafen“, gestand der Geschäftsführer.

Gurken können in drei bis vier Wochen geerntet werden

Ohne Verzögerung begannen seine 33 deutschen und polnischen Angestellten mit dem Entladen und dem Setzen der wertvollen Fracht. Hierbei kam ein entscheidender Vorteil der modernen Großgewächshäuser II und III zur Geltung: Im überdachten und beheizten Mittelgang – der Hauptverkehrsader zwischen den Pflanzabteilungen – können die Lastwagen wetterunabhängig entladen werden. So ist ein kältebedingtes Verlustrisiko für die sehr empfindlichen Tomatenpflanzen ausgeschlossen.

Vorarbeiter Grzegorz Kubiszyn mit einem beladenen Wagen auf dem Weg zu einer Pflanzenreihe Quelle: Volker Stephan

In den drei zuerst bepflanzten Abteilungen wachsen jetzt neben den Tomatensorten Gurken aller drei Größenkategorien. Darüber freut sich Produktionsleiterin Elfie Lausch besonders, denn die ersten Gurken können nun in drei bis vier Wochen geerntet werden.

In der nächsten Woche soll eine weitere Abteilung mit den „Sweeterno“ bepflanzt werden, während zwei Abteilungen den Spezialitäten vorbehalten bleiben. Unter diesen wird die kleine Cocktailtomate „Saluosa“ sein, die es probeweise bereits im vergangenen Jahr gab.

Polnische Mitarbeiter gebraucht

Aufgrund der Corona-Lage wird bei der Arbeit in den Gewächshäusern auf Abstand geachtet, auch sind überall Desinfektionspläne und -mittel präsent. Alle polnischen Mitarbeiter haben die Einreise-Auflagen erfüllt und bleiben nun in Barth. Bei ihnen handele es sich sowieso um feste sozialversicherungspflichtig angestellte Mitarbeiter, informierte Wolfgang Hahn.

„Nur während der Haupterntezeit im Sommer kommen einige Studenten als Saisonkräfte hinzu.“ Er sei froh, seine polnischen Mitarbeiter zu haben, denn in der Landwirtschaft und im Gartenbau sei das Gewinnen und Halten guten Personals mittlerweile ein Problem.

Auch durch die Einstellung arbeitslosen Personals aus besonders von Corona betroffenen Branchen habe sein Betrieb Nutzen ziehen können, so der Geschäftsführer. Jeweils eine ehemalige Mitarbeiterin aus der Gastronomie und aus einem Reisebüro hätten sich als gärtnerische Talente erwiesen.

Heizungsanlage läuft auf einer höheren Stufe

Mit einer weiteren Herausforderung haben es die Gartenbauer wegen der aktuellen Wetterverhältnisse zu tun: dem möglichst ausgewogenen Einsatz der Energieschirme unter den Hallendächern. Sind sie geschlossen, also vor die gesamten Dachunterseiten gezogen, minimieren sie den Energieverbrauch des Heizungssystems um 30 Prozent.

Um aber die Schneelast auf den Hallendächern durch gezieltes Abtauen zu minimieren, müssen sie geöffnet sein. Also muss die Heizungsanlage mit Mehrkosten auf einer höheren Stufe laufen, um die Hallentemperatur insgesamt im Gleichgewicht zu halten.

Von Volker Stephan