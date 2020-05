Tonnenschwere Glasarche am Wiecker Hafen angekommen: Das steckt dahinter

Wieck

Ein Geschenk anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft ist am 12. Mai unweit der Darßer Arche eingetroffen. Die Glasarche, ein gläser­nes Boot, ruht in einer fünf Meter großen Hand aus Eichenholz, um auf die Zerbrechlichkeit der Natur und die Verantwortung eines jeden Menschen für die Bewahrung der Schöpfung aufmerksam zu machen. Das Kunstprojekt wurde 2015/2016 vom Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal ins Leben gerufen.

Am frühen Nachmittag traf der Lkw in Wieck ein. Unter beachtlicher medialer Aufmerksamkeit wurden die fast vier Tonnen schwere Hand aus Eichenholz und anschließend der Schiffsrumpf auf unzähligen Glassegmenten an ihren Liegeplatz am Wiecker Hafen gehievt.

Symbol

Das symbolträchtige Kunstobjekt sollte ursprünglich seitens des Nationalpark-Fördervereins mit themenbezogenen Veranstaltungen begleitet werden. Diese Veranstaltungen mussten aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt werden.

Das Zusammenfügen der beiden gewichtigen Einzelteile erwies sich als gar nicht einfach. Mehrfach musste die Position des gläsernen Rumpfs in der hölzernen Hand korrigiert werden. Dabei löste sich ein Abschnitt der Arche, der in den kommenden Tagen neu verklebt werden muss.

Die OSTSEE-ZEITUNG unterstützt den Nationalpark-Förderverein und veröffentlicht im Wochenrhythmus Beiträge im Zusammenhang mit der Glasarche. Los geht es mit dem Thema nachhaltiger Frühjahrsputz im Selbstversuch.

Zur Galerie Die Glasarche ist am Dienstag in Wieck eingetroffen.

Selbstversuch

„Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, dann ist auch bei mir Frühjahrsputz angesagt“, sagt Annett Storm. Sie hat den Frühjahrsputz mit alternativen Reinigungsmitteln erledigt – und kam zu überraschenden Erkenntnissen.

Annett Storm hat für den Frühjahrsputz zu Hause alternative Putzmittel getestet - und ist begeistert. Quelle: privat

Super- und Drogeriemärkte böten für jedes Putzproblem eine große Bandbreite vielversprechender chemischer Reinigungsmittel. Mit dem oft versprochenen streifenfreien Glanz bei der Fensterreinigung hat es bei Annett Storm allerdings nie recht geklappt. Dann hat sie nach kurzer Internet-Recherche etwas Neues ausprobiert: Nach der Grundreinigung mit klarem Wasser hat die Chefin des Nationalpark-Fördervereins eine Mixtur aus Wasser, Essig und Alkohol ausprobiert. „Das klappt hervorragend und ist zudem viel günstiger.“

Skepsis

Die Neugier ist geweckt, welche anderen Alternativen lassen sich für die herkömmlichen Spezialprodukte finden? Annett Storm startet einen Selbstversuch und bestellt sich einen Putzmittelbaukasten mit nur fünf Zutaten. Natron, Soda, Zitronensäure, Essig und Kernseife sollen für alle gängigen Anwendungen reichen.

„Ich bin skeptisch.“ Als erstes testet Annett Storm eine Scheuerpaste aus Natron und Wasser. „Es geht hervorragend. Da, wo bisher nur Schmutzradierer Abhilfe brachten, komme ich nun viel schneller und besser voran“, so ihre Erfahrung. Auch der selbst gemachte Mix aus Soda und Zitronensäure für die Spülmaschine lässt sie staunen. Das Geschirr fasse sich sogar sauberer an. Annett Storm ist begeistert.

Sparpotenzial

Darum sind herkömmliche Reiniger nicht gut für die Natur. „Unsere modernen Kläranlagen versprechen eine vollbiologische Reinigung. Die Fett und Wasser bindenden waschaktiven Substanzen werden unter dem Begriff Tenside zusammengefasst. Diese werden in der Regel aus Erdöl oder Palmöl gewonnen und belasten so schon bei der Produktion der Ausgangsstoffe unsere Umwelt. Hinzu kommen die vielen Zusatzstoffe, die unter anderem Allergien auslösen können. Mikroplastik als Zusatzstoff reichert sich in Wasser und Boden an“, erläutert die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Nationalpark-Fördervereins.

Tipps zum nachhaltigen Putzen unter www.bodden-nationalpark.de

Ihr Fazit: Fünf Basisprodukte plus Wasser und gegebenenfalls ein paar Duftöle reichen aus, um alle gängigen Putz- und Reinigungsaufgaben im Haushalt zu lösen. „Ich werde meinen Haushalt schrittweise umstellen. Dies ist gut für die Umwelt und um einiges günstiger“, sagt Annett Storm. Für Natron gibt es zudem über 200 und für Essig 150 weitere Anwendungen, etwa in Küche, Garten, Gesundheit oder Körperpflege.

