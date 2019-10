Too good to go: Mit dieser App wird man zum Retter von Lebensmitteln

Vorpommern

Der Apfel mit Druckstelle, die Backwaren vom Vortag, die Reste vom Frühstücks-Buffet: Das Schicksal dieser Lebensmittel ist in der Regel besiegelt – sie landen im Müll. So ist es zumindest Praxis in den meisten gastronomischen Betrieben des Landes. Eine neue App, also ein Programm auf dem Smartphone oder dem Tablet, soll das ändern. „Too good to go“ nennt sich das Konzept aus Dänemark, das sich in Großstädten bereits herumgesprochen hat. Nun sagen auch einige gastronomische Betriebe in Vorpommern auf dieser Art der Lebensmittelverschwendung den Kampf an.

Für Lebensmittel-Kunden wird es erheblich günstiger

„Too good to go“ funktioniert einfach: Unternehmen und Kunden melden sich mit ihrem Smartphone bei der App an. „Einzige Voraussetzung für die Betriebe: Am Ende des Betriebstages gibt es überproduziertes Essen, das sonst entsorgt wird“, informiert Too-good-to-go-Pressesprecherin Victoria Prillmann. Die Kunden können die Ware zu einem günstigen Preis über das Handy erwerben, meistens 50 bis 70 Prozent günstiger als der ursprüngliche Preis. Welche Gerichte oder Lebensmittel übrig bleiben, ist jedoch von Tag zu Tag unterschiedlich.

Schon seit einem Jahr ist der Gastronomiebetrieb der Bade- und Erlebniswelt „Ahoi Rügen“ im Ostseebad Sellin dabei – und die Kunden freuen sich sehr über die Möglichkeit, täglich etwa drei Gerichte zu retten. Der Großteil der Lebensmittelretter wären bisher noch Touristen und kämen aus Skandinavien. „Wir kochen für unsere örtliche Schule das Mittagessen“, sagt Geschäftsführer Ulf Steiner. „Obwohl wir nur auf den Punkt, also nur vorbestelltes Essen kochen, bleiben täglich einige Gerichte übrig. Diese bieten wir über ,Too good to go’ an.“

Wenn ein Essen doch mal keinen Abnehmer findet, dann schlagen die Mitarbeiter zu. So gehe praktisch kein Gericht und die darin verkochte Energie verloren, freut sich Steiner. Bei dem Angebot geht es dem Unternehmen nicht darum, Geld zu verdienen, sondern „Flagge für die Ressourcen-Schonung“ zu zeigen, so der Geschäftsführer. Als Schulmensa-Betreiber wollen sie damit ein deutliches Zeichen setzen.

Vom Fischkutter bis zu Handelsketten machen Viele mit

Teilnehmende Läden zahlen eine jährliche Servicegebühr von 39 Euro, informiert Victoria Prillmann von „Too good to go“. „Dieser Betrag fließt in die App-Technologie, den Kundenservice, das Marketing, die Betreuung der Betriebe etc.“ Außerdem wäre es eine gute Werbung für Unternehmen, die sich daran beteiligen. Sowohl kleine und regionale Betriebe – wie die Fischkutter in Stralsund – nutzen das Angebot, ihre Lebensmittel vor der Tonne zu retten, als auch große Handelsketten.

Die Real-Märkte in Greifswald, Stralsund und Bergen auf Rügen bieten seit dem Sommer Obst- und Gemüsetüten an. Die angebotenen Tüten sind immer innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, besonders in der Studentenstadt Greifswald sind sie beliebt. Der Informatiker Yannik Müller hatte Glück: Er konnte eine Tüte erwerben, die unter anderem mit Äpfeln, Kartoffeln, Weintrauben und Porree gefüllt war. „Das ist bereits meine zweite Tüte“, so der 32-Jährige. „Der Inhalt variiert natürlich, aber genau das macht es ja auch so spannend.“

Er finde es schade, dass so viele Lebensmittel im Müll landen. „In diesem Topf Tomaten ist eine aufgeplatzt“, zeigt er. „Dass die restlichen 495 Gramm dadurch auch weggeworfen werden, obwohl man die noch essen kann, ist unmöglich.“ Die App hingegen finde er klasse. In Berlin, wo er bis vor kurzem lebte, habe er sich häufig übrig Gebliebenes vom Frühstücks-Buffet eines Hotels geholt. „Manchmal konnte ich mir so viel mitnehmen, dass ich davon zwei Tage essen konnte“, schwärmt er. Auch für Greifswald wünsche er sich noch mehr Möglichkeiten.

Keine Konkurrenz zu den Tafeln

Bisher werden bei Real über die App nur Obst- und Gemüse angeboten, aber eine Erweiterung ist geplant: „In den Märkten Greifswald und Stralsund bleibt das Angebot vorerst auf Produkte aus der Obst- und Gemüseabteilung beschränkt. Der Markt in Bergen auf Rügen plant, ab November zusätzlich auch Artikel aus dem Trockensortiment (Anm. d. Red.: Konserven und länger haltbare Lebensmittel) über die App zur Verfügung zu stellen“, schreibt Frank Grüneisen von der Real-Pressestelle. „Seit Beginn der Kooperation zwischen Real und ,Too good to go’ konnten deutschlandweit insgesamt mehr als 100 000 Portionen gerettet werden.“ Eine Konkurrenz zu den Tafeln, bei denen auch viele Lebensmittel abgegeben werden, sei die App jedoch keineswegs, betont der Pressesprecher. „Es ist eher eine Ergänzung, weil andere Sortimentsgruppen vor der Tonne gerettet werden.“

Auch viele andere Betriebe in Vorpommern versuchen bereits, so wenige Lebensmittel zu verschwenden wie möglich. Von „Too good to go“ haben die meisten aber noch nichts gehört. Die Bäckerei Peters, die einige Filialen auf der Insel Rügen betreibt, möchte sich ab dem kommenden Monat mit der App beschäftigen. Aktuell würde die Rügener Tafel an fünf Tagen in der Woche übrig gebliebenes Brot abholen, informiert Bäckermeister Nils Peters. „Es ist ein komplexes Thema und für jeden Lebensmittelproduzenten individuell.“ Durch die überschaubare Unternehmensgröße und weil die Backstuben sehr dicht an den Cafés lägen, können beim Rügener Bäckerei-Unternehmen täglich individuell die zu backenden Mengen angepasst werden.

Arbeit und Leidenschaft in jedem Backwerk

Dass dennoch Lebensmittel übrig bleiben, wäre nicht zu vermeiden, sagt der Bäcker. Da beispielsweise der Bienenstich mit Pudding nicht mehr am zweiten Tag verkauft werden dürfe und somit in der Tonne lande, können diese Lebensmittel noch am gleichen Abend über die App angeboten werden. Auch Kuchen, Apfeltaschen und Brot werden gelegentlich nicht verkauft. Diese könnten die Kunden dann über die App bekommen. Dass möglichst wenig im Müll landet, daran ist Nils Peters auch der Arbeit wegen gelegen – weil in jedem Backwerk Fleiß und Leidenschaft stecken. „Uns Bäckern würde auch das Aufstehen nachts noch schwerer fallen, wenn wir wüssten, dass ein Großteil der Gebäcke am nächsten Tag weggeschmissen würde.“Lesen Sie auch:

