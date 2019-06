Marlow

Ein auf dem Herd vergessener Kochtopf hat am Montagabend für einen Einsatz mehrerer Feuerwehren gesorgt. In der Straße Immenhof in Marlow hatte ein aufmerksamer Bürger Qualm bemerkt, der aus einem benachbarten Einfamilienhaus drang. Gegen 21.10 Uhr alarmierte er die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehren aus Marlow, Ribnitz-Damgarten und Dettmannsdorf, die Polizei sowie ein Rettungswagen rückten an. Wie sich herausstellte, war der Bewohner des Hauses eingeschlafen, während sein Essen auf dem Herd anbrannte. Ein Alkoholtest bei dem 60-Jährigen ergab einen Wert von 2,9 Promille.

Die Feuerwehr entlüftete das Haus. Es entstand laut Angaben der Polizei weder Sach- noch Personenschaden. Der 60-Jährige muss sich wegen des fahrlässigen Handelns jedoch wohl an den Kosten für den Einsatz beteiligen.

