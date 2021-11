Total regional: So lecker und vielseitig ist die Region Ribnitz-Damgarten

Barth

Viele Discounter und Supermärkte werben mit regionalen Produkten. Und tatsächlich finden Kunden dann – je nach Region – Einzelnes aus dem eigenen Landkreis. Beim Rewe beispielsweise Kaffee aus Stralsund oder Honig und Senf von der Insel Rügen.

Aber: Einmal hin, alles drin, das funktioniert nicht. Dabei sind regionale Produkte gefragt wie nie, wie Sandra Gellin weiß. Sie arbeitet in der Markthalle in Barth, einem Laden, der ausschließlich regionale Produkte an die Frau und den Mann bringt. In der Markthalle bekommen die Kunden auch gleich noch Rezeptempfehlungen dazu.

Generell lässt es sich an der südlichen Boddenküste ganz gut mit regionalen Lebensmitteln versorgen – auch ohne eigenen Hof – vom Frühstück bis zum Abendessen, wie schon beinahe das Angebot in dem Laden in der Langen Straße in der Vinetastadt zeigt. Und was es dort nicht gibt, gibt es in einem der zahlreichen Hofläden oder direkt bei den Erzeugern von der südlichen Boddenküste, die zum Teil auch einen Onlineshop haben.

Frühstück: Süß oder deftig?

Der eine startet gern süß in den Tag, andere dagegen deftig. Abgesehen von Brot, Brötchen und Butter ist in der Markthalle für beide Geschmäcker etwas zu finden. Sandra Gellin schwärmt von Vesperspeck und den Wildschweinpeitschen. Beides wird auf dem Gut Darß in Born produziert, wo Fleisch vom Rot-, Dam-, Schwarz-und Rehwild sowie Biofleisch vom Rind, Kalb, Lamm und Wasserbüffel verarbeitet oder zum Verkauf angeboten wird. „Eine Wildschweinpeitsche ins Rührei geschnitten – einfach lecker“, schwärmt Sandra Gellin.

Apropos Eier: Auch das Frühstücksei bekommt, wer in der Markthalle einkauft, von der südlichen Boddenküste – vom Schöler Landeierhandel aus Marlow, der ich als Schnittstelle zwischen Produzent und Verbraucher sieht. Denn das Unternehmen übernimmt sozusagen die Logistik für die Eier von Bio-Höfen aus der unmittelbaren Umgebung.

Volker und Max Schröder (re.) betreiben eine Wanderimkerei in Zingst. Quelle: Timo Richter

Süßes liefert Georg Gerhardt aus der Imkerei bei Greifswald und der Imkerei am Fischerende bei Stralsund für die Markthalle. Wer es gern noch regionaler hätte, findet in der Region einige Imkereien, wie beispielsweise jene von Volker Schröder in Zingst, der dort einen Honigladen betreibt, seine süßen Produkte aber auch im Online-Shop anbietet. „Und wir bestücken Honigautomaten in verschiedenen Orten – in Zinst, Prerow, Ahrenshoop, Graal Müritz und auch in Baabe auf Rügen“, informiert der Imker, der um die 12 verschiedenen Sorten produziert.

Fruchtiger auf dem Brot oder Brötchen wird es mit den Produkten von Christian Härting. Er stellt Fruchtaufstriche her. Die Früchte kommen vorwiegend vom eigenen Hof und aus der Region. Vor allem Sanddorn, die Frucht der Ostsee, hat es ihm angetan und gibt es in verschiedensten Fruchtkombinationen, z.B. mit Birne, Wildmirabelle oder Quitte. Außerdem verwendet er auch Birkenzucker als Zuckervariante. Auch seine Aufstriche und Säfte sind über seinen Online-Shop erhältlich.

Das wohl wichtigste Lebensmittel bei einem guten Frühstück fehlt in der Markthalle ebenfalls nicht – Kaffee. Und auch der hat keinen weiten Weg von der Produktion in die Markthalle hinter sich, kommt direkt aus Barth von der Bio-Rösterei LandDelikat. Sandra Gellins Tipp: der Lupinenkaffee. „Ich hätte nicht gedacht, dass der wirklich schmeckt – bis ich ihn das erste Mal getrunken habe“, wirbt die aufgeschlossene Frau. „Der Vorteil des Lupinenkaffees: Die verarbeiteten Lupinen sind in Vorpommern, also in der Region gewachsen“, weiß sie.

Mittag: Wie wäre es mit einer Gans?

Passen muss Sandra Gellin, wenn es um die Frage geht: Was gibt es zum Mittag, wenn es deftig sein soll? Sicher, Nudeln hat sie im Angebot – aus der Rügener Nudel-Werft. „Beispielsweise Sanddornnudeln. Die werden mit Zuckerwasser gekocht und schmecken ganz hervorragend mit Vanillesoße oder einfach Zimt und Zucker“, schwärmt sie.

Chris Bokemeyer-Siems (Mitte) und Gregor Siems (r.), hier mit René Mannsfeld, betreiben den Biolandhof Walden in Saal. Quelle: Moritz Naumann

Doch an frischem Gemüse, wie auch Obst übrigens, fehlt es in der Markthalle. Ganz anders sieht es da auf dem „Hof Walden“ in Saal aus. In diesem Jahr haben die Eigentümer Chris Bokemeyer-Siems und Gregor Siems ihr Bioland um einen weiteren Schwerpunkt, eine Gärtnerei, erweitert. „Nun gibt es also auch in der Region Ribnitz-Damgarten eine Biolandgärtnerei“, freuen sich die beiden.

Auch sie betreiben einen Hofladen. „In unserem Hofladen gibt es unsere Produkte, dazu saisonal Gemüse und Obst aus unserem Garten, selbst gebackenes Sauerteigbrot, regionale Produkte wie Käse und Milch, Handwerkliches aus der Nachbarschaft, aber auch Nichtbioprodukte und vieles mehr“, wirbt das Paar.

Aktuell gehen dort auch die Martinsgänse über die Theke. „Im Laufe ihres Lebens sind die Gänse dank unserer neuen Gärtnerei zu Feinschmeckern geworden. Neben saftigem Klee erfreuen sie sich an nicht genormtem Gemüse: an zu großen Möhren, schiefer Ringelbete und verzweigten Pastinaken, zu kleinen Zwiebeln und natürlich jeglichem Fallobst“, scherzt das Paar.

Hofläden in der Region (Auswahl) Zahlreiche Hofläden gibt es in der Region Ribnitz-Damgarten. Eine Auswahl: Senfmühle Schlemmin, Senfspezialitäten und Produkte aus der Region (Hauptstraße 12, 18320 Schlemmin) www.steinmühlensenf.de Ostseemühle Hofcafé & Laden ,Speiseöle (Dorfstraße 14, 18320 Langenhanshagen) www.ostseemühle.de Salzmanufaktur MV, Salz (Feldstraße 10, 18320 Trinwillershagen) www.salzmanufaktur-mv.de LandDelikat Bio-Rösterei (Nelkenstraße 16/Halle 17, 18356 Barth) www.landdelikat.de Dorfschäferei Palmzin, Schafskäse und mehr (Chauseestraße 3-5, 18334 Semlow/ OT Palmzin) www.dorfschaeferei-palmzin.de Gutes aus Neuenrost, Fruchtaufstriche (Zum Wiedbusch 2, 18320 Neuenrost) www.gutes-aus-neuenrost.de Biolandhof Hof Walden (Große Bauernreihe 6, 18317 Saal) www.hof-walden.de Zum Honigdieb, u. a. Honig, Wurst- & Käsespezialitäten aus der Region (Bäderstraße 6 a, Klockenhagen)

Abendbrot: Fisch gefällig?

Sandra Gellin würde sich freuen, wenn sich auch regionale Produzenten von Obst und Gemüse für die Markthalle finden würden. „Wer Interesse an einer Zusammenarbeit hat, kann sich gern bei uns melden“, sagt sie. Vor zwei Jahren ist die Markthalle eröffnet worden. „Angefangen haben wir mit 14 regionalen Erzeugern. Jeder hat seine Waren, Regale und Deko mitgebracht und es ging los. Heute sind hier 27 Erzeuger vertreten. Inzwischen gehört die Markthalle zur Pommernkate in Rambin auf Rügen. Die Arbeitsweise und unser Ziel, Menschen einen Markt mit ausschließlich regionalen Produkten bieten zu können und damit den Erzeugern die Möglichkeit, ihre Produkte zu veräußern, ist geblieben“, sagt sie.

Ihr Tipp zum Abendessen kommt von der Insel Hiddensee – vom Hiddenseer Kutterfisch. Unter dieser Marke vertreiben die Hiddenseer Fischer ihren Fang, unter anderem in Konserven haltbar gemacht. Und so ein Heringsfilet in Senfcreme mit Dillspitzen lässt sich durchaus am Abend gut vertragen.

Und wenn das Völlegefühl doch zu groß ist? Auch da gibt es in der Markthalle das passende Produkt: ein Kräuterbitter – hergestellt in Barth – mit dem Namen Swatter Haase.

Von Anja Krüger