Tote Wildschweine in der Recknitz: Das steckt dahinter

Ribnitz-Damgarten

Es dürfte ein nicht unbedingt endlos appetitlicher Anblick gewesen sein. Nichts, was man sich direkt nach dem Frühstück ansieht. Und dennoch gehört offenbar auch so etwas zur Aufgabe eines Feuerwehrmannes, die Bergung toter Tiere. So geschehen vor etwa zwei Wochen, als die Ribnitz-Damgartener Brandschützer Wildschweinkadaver aus der Recknitz ziehen mussten. Üblicherweise sei die Unterstützung der Feuerwehr in solchen Fällen nicht notwendig. Dieses Mal jedoch bat das Ordnungsamt um Hilfe.

Gleich drei tote Wildschweine zogen die Feuerwehrleute aus dem Fluss, und zwar im Bereich der Recknitzmündung bzw. am Flussufer auf Höhe des Pütnitzer Herrenhauses. „Wir haben den Stadtförster zur Unterstützung herbeigerufen“, berichtet Oliver Rybicki, Chef der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr.

War es die Schweinepest?

Doch was steckt hinter den toten Wildschweinen? Eigentlich sind diese Wildtiere als gute Schwimmer bekannt. Können sie deshalb einfach ertrunken sein, wie Oliver Rybicki vermutet? Oder hat die Schweinepest die Tiere dahingerafft?

Ribnitz-Damgartens Stadtförster Falk Fleischer. Quelle: Edwin Sternkiker

Letzteres sei eher unwahrscheinlich, sagt Stadtförster Falk Fleischer. Es habe zuletzt in der Region keine Erkrankungen gegeben. Grundsätzlich werden tote Wildschweine auf Krankheiten getestet. Das Veterinäramt wird stets informiert. In diesem Fall sei eine Beprobung jedoch nicht durchgeführt worden. Die Tiere seien augenscheinlich bereits seit langer Zeit tot gewesen. Nach ein bis zwei Wochen im Wasser sei ein Tierkadaver bereits so sehr zersetzt, dass eventuell nachweisbare Krankheitskeime ausgeschwemmt worden seien.

Der wahrscheinliche Grund für den Tod der Tiere sei laut Falk Fleischer, dass sie ertrunken seien, und das, obwohl sie schwimmen können. „Solche Fälle kommen regelmäßig vor. Das passiert jedes Jahr“, so Falk Fleischer. Die Wildschweine würden beispielsweise im Winter auf gefrorene Stellen des Flusses treten und ins Wasser einbrechen. Letztlich könnten sie sich nicht mehr aus dem kalten Nass befreien, da beispielsweise das Ufer vereist ist. Nach einer gewissen Zeit würden die Kräfte die Tiere verlassen.

Kadaver auch am Ostseestrand

Laut Fleischer komme es vor, dass die toten Tiere erst Monate später entdeckt werden, etwa von Paddlern im Schilf oder von Fußgängern in Ufernähe. „Die treiben tage- oder auch wochenlang durch die Gegend“, weiß Falk Fleischer. In diesem Jahr habe es bereits mehrfach solche Funde in der Region gegeben. Die Kadaver würden stets fachmännisch entsorgt.

Selbst am Ostseestrand würden laut Falk Fleischer mitunter tote Wildschweine angespült. „Ab und zu kommt das vor“, bestätigt Dirk Edlich, Leiter des Bauhofes in Dierhagen. Im Schnitt etwa einmal im Jahr müssten er und seine Mitarbeiter einen Wildschweinkadaver entsorgen, der am Dierhäger Strand entdeckt wird. Auch am Boddenufer werden manchmal welche entdeckt. Das zuständige Ordnungsamt oder die jeweilige Kurverwaltung der Gemeinde sollte im Falle einer solchen Entdeckung informiert werden.

Tatsächlich kommen die Wildschweine unter Umständen von sehr weit her. Laut Dirk Edlich würden Wildschweine versuchen, Inseln zu wechseln. Deshalb schwimmen Wildschweine tatsächlich manchmal kilometerweit auf die Ostsee hinaus, etwa von den Inseln Rügen oder Hiddensee aus. Und dabei verschätzen die Tiere sich auch ab und zu. Und da es für Wildschweine keine Rettungsschwimmer gibt, ist es dann in der Regel zu spät. Die Tiere ertrinken und treiben tot durch die Ostsee. Je nach Strömung werden sie dann irgendwo am Strand angespült.

Von Robert Niemeyer