Tourismus: Warum Barth von der Corona-Krise profitieren kann

Barth

Wochenlang durften Touristen aufgrund der Corona-Pandemie nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Doch seit Pfingsten nimmt der Tourismus wieder Fahrt auf und das ist auch in Barth deutlich zu spüren. „Die Buchungslage ist besser als im vergangenen Jahr zu dieser Zeit. Wir haben einen extremen Zulauf“, berichtet die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr. Seit Pfingsten dürfen wieder Urlauber aus ganz Deutschland nach MV kommen.

Doch nicht nur die Übernachtungszahlen stimmen positiv. Erstaunlich sei, wie viele Tagesgäste unter anderem vom Fischland-Darß-Zingst nach Barth kommen. „Da erleben wir einen regelrechten Run. Die Tagesgäste kommen in Scharen mit den Fahrgastschiffen oder mit dem Fahrrad“, sagt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.

Anzeige

Stark zugenommen hätten auch die Anfragen nach Caravan-Stellplätzen. „Die Anfragen können wir gar nicht alle bedienen“, sagt Nicole Paszehr. „Es ist Wahnsinn, wie viele Caravans man auf den Straßen sieht.“ Wer ohne vorherige Reservierung einen Stellplatz in Barth ergattern möchte, muss Glück haben.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

„Die Corona-Krise ist auch eine Chance“

Hinzu komme, dass die Urlauber, die seit Pfingsten nach Barth kommen, deutlich jünger sind als bislang üblich. „Bisher war unsere Zielgruppe 55 plus. Jetzt bemerken wir eine Verschiebung nach vorne, vor allem bei den Tagesgästen. Die sind meist zwischen 30 und 40, teilweise auch jünger. Das sind Urlauber, die sonst ins Ausland fliegen würden, aber jetzt zu uns in die Region kommen“, freut sich Nicole Paszehr.

Für den Tourismus in Barth sei das eine große Chance. „Wir müssen sie zu Wiederholungstätern machen. Das geht aber nur, wenn wir sie komplett vom Hocker hauen. Und zwar mit Freundlichkeit, Lebensfreude, guter Servicequalität und auch einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Corona-Krise ist für uns also auch eine Chance, die ich nutzen möchte. Barth kann als Gewinner aus der Krise herausgehen.“

Familienurlaub in Zingst , Abstecher nach Barth

Immer dienstags ist Regionalmarkt in Barth. Quelle: Anika Wenning

Auch Justus (7) und seine beiden Cousinen Jule (11) und Tessa (8) sind zum ersten Mal in Barth. Gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern machen die drei Familienurlaub in Zingst und sind mit dem Rad nach Barth gefahren. Auch Minigolf spielen, ein Bummel durch Ahrenshoop und ein Strandbesuch in Prerow standen schon auf dem Programm der Urlauber. Die Pforzheimer versuchen so viel wie möglich an der frischen Luft zu unternehmen.

Und auch das ist ein Trend des Corona-Urlaubs 2020. „Immer wieder kommen Urlauber in die Barth-Information und fragen, was sie an der frischen Luft unternehmen können“, sagt Nicole Paszehr. „Wir haben ausreichend Radkarten vorrätig. Von Barth aus gibt es viele schöne Touren.“ Und auch sonst könne man viel erleben. Ein Bummel durch die schöne Altstadt und die Lange Straße, ein Eis oder Fischbrötchen am Hafen oder ein Besuch des Regionalmarktes, der immer dienstags stattfindet.

Kleine Events statt große Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen setzt die Stadt auf kleine Events, wie Lesungen oder kleine Konzerte. Einen Testlauf hat es schon gegeben. Die Stadt und die Crew der MS „Granitz“ haben am 22. Mai zu einer kleinen Musikveranstaltung im Barther Hafen mit DJ Frank Nehls und DJ Maik Schlodinski unter dem Motto „Sounds im Sonnenuntergang“ eingeladen. „Das wurde sehr gut angenommen. Obwohl es geregnet hat, waren viele Leute dort. Man merkt, dass die Leute endlich wieder rausgehen wollen“, so Nicole Paszehr.

Um noch mehr Veranstaltungen unter freiem Himmel anbieten zu können, hat die Stadt eine mobile Bühne gekauft. Auch für Kinder – für Urlauber und Einheimische – soll es vor allem in den Ferien Angebote geben. Am 27. Juni wird es am Barther Hafen von 11 bis 18 Uhr ein buntes Spiel- und Spaßangebot mit DJ Falo und seiner Truppe geben. Die Kinder können sich unter anderem auf eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Bastelstraße sowie die Kindershow „123 mach dich schlau und sei dabei“ freuen.

Am 1. Juli lädt die Stadtbibliothek gemeinsam mit Autor Lars Engelbrecht um 16 Uhr zu einer humorvollen Lesung für Kinder ab acht Jahren mit dem Titel „Charly hat den Hut auf“ ins Kulturhaus „HdW“ ein.

Von Anika Wenning