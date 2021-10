Tourismusprojekt am Hafen Barth: Das ist der aktuelle Stand

Barth

Die baulichen Aktivitäten am kommunalen Teil des zukünftigen Sportboothafens auf dem früheren Bossow-Gelände in Barth konzentrierten sich in den letzten Tagen auf den Einfahrtbereich. Dessen Lage und Ausmaße entsprechen etwa dem früheren „Bossow-Kanal“.

Begrenzt wird er westlich durch die Fischereipier, östlich durch den Anglerverein sowie südlich durch die vorerst erhalten gebliebene Uferbefestigung der einstigen Wasserbaufirma Bossow.

Aushub muss auf Schadstoffe untersucht werden

Dieser Einfahrtbereich wurde bereits auf die geplante Fahrwassertiefe ausgebaggert, allerdings muss eine Stelle noch einmal nachgebaggert werden, wie vom Barther Bauamtsleiter Manfred Kubitz zu erfahren war. Der Aushub aus der Zufahrt wurde auf dem Baustellengelände zwischengelagert, um ihn zu entwässern. „Anderenfalls würden wir hauptsächlich Wasser abtransportieren“, so Manfred Kubitz.

Außerdem müsse das Baggergut vor dem Abtransport auf Schadstoffe beprobt werden. Sei es in Ordnung, gehe es auf die neue Deponie am Donnerberg – anderenfalls müsse es kostspielig auf einer Sonderdeponie untergebracht werden.

Stadt schafft 40 Liegeplätze, privater Investor weitere 70

Der Einfahrtkanal zwischen Anglern und Fischereipier. Hinter der alten, aus Bossow-Zeiten stammenden Uferbefestigung wird sich das neue Hafenbecken befinden. Quelle: Volker Stephan

Erst vor wenigen Tagen sind durch das Ueckermünder Wasserbauunternehmen „Colcrete von Essen“ entlang der Spundwände Festmachedalben gerammt worden, um zusätzliche Liegekapazitäten zu schaffen. Auf der östlichen Seite entstanden so zwölf kleinere Liegeplätze, die dem Anglerverein überlassen werden.

Neben der Fischereipier werden größeren Sportbooten später zehn Boxen zur Verfügung stehen. „Erste Anfragen nach ihnen gibt es bereits“, verriet Hafenmeister Stephan Wenke. Die Festmachemöglichkeiten an der Kanaleinfahrt entstünden zusätzlich zu den im kommunalen Teil des neuen Sportboothafens vorgesehenen 30 Liegeplätzen.

Für ihr in Nord-Süd-Richtung verlaufendes und gleichzeitig als Zufahrt dienendes Becken hat die Stadt eine Landesförderung in Höhe von sechs Millionen Euro erhalten, während die privaten Investoren ihr daran anschließendes, sich in West-Ost-Richtung erstreckendes Sportbootbecken mit 70 Liegeplätzen selbst finanzieren.

Planung für Promenadenweg erfolgt im Winter

Ein Teil der fertiggestellten Spundwand des kommunalen Teils des zukünftigen Sportboothafens. Quelle: Volker Stephan

Dadurch hatte sich eine geteilte Ausschreibung der Bauarbeiten an den beiden Hafenteilen notwendig gemacht, doch auf Wunsch der Stadt wurde Peter Zimmermann vom Rostocker Planungsbüro IWR die planerische Gesamtleitung übertragen.

Im Einfahrtbereich sollen die gerammten 90 Spundwandmeter schon im Winter mit Vorhangplatten aus Beton abgehängt werden. Über die Vergabe der Leistung werden die Stadtvertreter während ihrer nächsten Sitzung am 28. Oktober abstimmen.

Auch auf dem übrigen Baustellengelände des städtischen Sportboothafenteils geht es voran, die Konturen des zukünftigen Hafenbeckens sind bereits deutlich zu erkennen.

Nach dem Rammen der Spundwände während der vergangenen Monate wurden an deren Außenseiten in den vergangenen Wochen die Anker verschweißt, so dass die zu diesem Zweck ausgeschachteten Trassen nun wieder verfüllt werden können. Damit dabei keine Hohlräume entstehen, wird der Füllsand mit einem Wasserstrahl eingespült. Mit dem Verfüllen der Gräben sollen Platz und Baufreiheit für die bevorstehenden Hochbaumaßnahmen geschaffen werden.

Im Winter soll auch die Planung für den Promenadenweg am kommunalen Sportbootbecken erfolgen, der westlich der Häuser 10 und 11 sowie südlich der Häuser 8 und 9 verlaufen wird.

Fundamente für Häuser werden ausgeschachtet

Die Ausführung der Tiefbauarbeiten hänge vom Baufortschritt der Hochbauten bei den privaten Investoren ab, so der Chef des Bauamtes. Gegenwärtig würde man dort die Fundamente für die Häuser 1 bis 5 ausschachten. Auf einer anschließend ausgebrachten Sauberkeitsschicht aus Beton sollen dann die Armierungen für die Platten der „Weißen Wannen“ montiert werden. Er rechne deshalb nicht vor dem 2. Halbjahr 2022 mit dem Beginn der Promenadengestaltung.

Manfred Kubitz ging in diesem Zusammenhang auf die Verwendung der Fördermittel ein. Sah der ursprüngliche Bewilligungsbescheid die Abrechnung des Geldes bis Ende 2021 vor, hat sein Bauamt nun eine Verlängerung bis November 2023 beantragt. „Wir haben ja insgesamt sechs Millionen Euro zu verbauen, das schafft man bei so einem komplexen Ablauf nicht binnen eines Jahres“, so seine Begründung.

Regenwasser wird ins Hafenbecken geleitet

Durch das IWR wird parallel zum Hafenbau auch die Entwässerung der an das kommunale Hafenbecken angrenzenden Wege geplant, während die Privaten für ihren Bereich das Planungsbüro Voß & Muderack aus Marlow beauftragt haben.

Die Anlaufberatung zur Planung hatte zusammen mit den Verantwortlichen der Stadtwerke und der Boddenland GmbH Mitte September stattgefunden. Dabei hat der Abwasserbetrieb schon die zukünftigen Anschlusspunkte für das Schmutzwasser benannt. Gegenwärtig werden die nötigen Niveaus und Querschnitte der Leitungen berechnet. Während das Haus 5 („Hotel“) an die vorhandene Leitung des Wirtschaftshafengeländes angeschlossen wird, soll das Abwasser aller anderen Häuser über eine Freigefälle-Leitung zu einem Schacht in der Nähe der beiden Speicher fließen. Das bestehende Pumpwerk am Osthafen will man nicht zusätzlich belasten. Das Regenwasser wird an zwei Stellen in das neue Hafenbecken eingeleitet.

