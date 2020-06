Ribnitz-Damgarten

Wenn Touristen nicht mehr weiter wissen, hat Sarah Gustävel immer noch eine Idee. Die Kauffrau für Tourismus und Freizeit arbeitet in der Tourist-Info am Markt in Ribnitz-Damgarten. „Wenn die Online-Plattformen ausgeschöpft sind, kennen wir Vermieter, die wir noch anrufen können, um eine Unterkunft zu buchen.“

Wer glaubt, diese Tätigkeit könnte von der Technik abgelöst werden, wird von der 30-Jährigen eines besseren belehrt: „Wir bieten zusätzlich einen Service, für den man sich stundenlang durchs Internet kämpfen müsste.” Die Mitarbeiter suchen Zug- und Busverbindungen raus, wissen, wo Bedürfnisse wie Barrierefreiheit erfüllt werden und kennen die Region.

Auch sie selber liebt es zu reisen: „Ich hoffe, es ist noch in diesem Jahr wieder möglich mit der Aida zu fahren.“ Es wäre eine Premiere und sie hat darauf gespart. Sollte es dennoch anders kommen, weiß die Tourismusexpertin Rat: „Ich mache auch gern Urlaub an der Ostsee. Wir haben hier eine tolle Bandbreite an Angeboten und die wunderschöne Natur.“

Von Juliane Schultz