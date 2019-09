Touristiker der Region wünschen rasche Einführung einer Gästekarte

Prerow

Am liebsten hätten Kurdirektoren, Bürgermeister, Hoteliers und Gastronomen eine Gästekarte für die Region sofort auf den Weg gebracht. Gut 60 Vertreter aus Politik und Tourismus waren einer Einladung des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst in den Kulturkaten gefolgt, um sich über den Stand der Gästekarte für die Region zu informieren. Ergebnis einer Befragung von zehn Kommunen war, auf jeden Fall muss die künftige Gästekarte die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs beinhalten.

„Einfach mal starten“

„Einfach mal starten“ lautete die Devise. Geradezu euphorisch war die Stimmung in dem Saal zu den Möglichkeiten, die das neue Angebot bieten kann. Bislang fristete das Projekt Gästekarte eher ein Schattendasein, schon die Finanzierung des Bus-Tickets sorgte in den Kommunen für Sorgenfalten. In Prerow jedoch wischte der Kurdirektor der Kaiserbäder auf Usedom, Thomas Heilmann, viele Zweifel vom Tisch.

Nach einer Testphase, schon die war ein voller Erfolg, wurden seit August vergangenen Jahres 455 000 Fahrten gezählt. Davon waren rund zehn Prozent Einheimische. Die erhalten nämlich kostenlos eine Jahreskurkarte. Möglich sind Fahrten mit Bussen der Usedomer Bäderbahn über die gesamte Insel bis hin nach Wolgast, zusätzliche Rabatte gibt es für Einheimische in Inhaber von Jahreskurkarten für Fernfahrten bis nach Hamburg.

Mehr Busse und neue Linien

Im Zusammenhang mit der Kaiserbäder-Karte konnten die Taktung der Busse erhöht und die Einsatzzeiten ausgedehnt werden, zudem werden neue Linien befahren. „Für so etwas bracht man einen Verkehrschef, der touristisch tickt“, sagte Thomas Heilmann. Nicht zuletzt konnte eine Belebung außerhalb der Saison festgestellt werden.

Wichtigste Voraussetzung war laut Thomas Heilmann, die Einheimischen für das Angebot zu begeistern. Denn die Tourismus-Akzeptanz in der Bevölkerung gehe immer weiter zurück. Die Karte kommt bei Einheimischen gut weg.

Finanziert wird die Karte auf Usedom über einen Zuschuss aus Einnahmen der Kurabgabe. 40 Cent pro Übernachtung machen den Anteil für die kostenfreie Nutzung der Busse aus. Folge war, dass die Kurtaxe leicht gestiegen sei. Für diese Region wurde zuletzt mit einem Anteil von 32 Cent je Übernachtung gerechnet.

Kritik an Wirtschaftsminister

Eine deutliche Absage erteilte Heilmann Gedanken von Wirtschaftsminister Harry Glawe, die Kurtaxe abzuschaffen. „Weiter weg von der Realität geht nicht.“ Einfach mal starten hatten sich die Verantwortlichen auf Usedom gedacht und brachten das Vorhaben auch ohne letzte Rechtssicherheit auf den Weg. Denn eigentlich ist der öffentliche Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern anders als in anderen Bundesländern keine kurtaxfähige Leistung.

Konkrete Möglichkeiten stellte Klaus Schön vor. Er vertrat das Unternehmen AVS, das unter anderem auf der Halbinsel elektronische Meldescheine eingeführt hat. In den Kommunen müssten Entscheidungen fallen, ob jeder Gast automatisch so eine Karte erhalte, er also „zwangsbeglückt“ werde, oder ob die Karte gekauft werden solle. Schön empfahl eine Kaufkarte. So könne eine Drei-Tages-Karte für 22 Euro angeboten werden, eine ein Jahr lang gültige Sieben-Tages-Karte für 42 Euro.

Tourismusverband verstärkt sich

Bei Bürgermeistern stieß die neue Gäste-Karte auf breit Zustimmung. Der Ahrenshooper Hotelier Roland Fischer wollte die Region gleich zu einer Modellregion machen. Andreas Kuhn, noch Bürgermeister in Zingst und Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, erinnerte an das schon existierende Problem, überhaupt ausreichend viele Busfahrer zu bekommen. „2121 sollte so eine Karte auf die Straße kommen“, forderte Jens Oulwiger. Der Geschäftsführer des regionalen Tourismusverbandes wird für die Einführung der Gästekarte und das Mobilitätskonzept jeweils eine weitere Kraft einstellen.

Von Timo Richter