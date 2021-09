Divitz

Tragödie in Divitz nahe Barth: Dirk Splisteser, Trainer und Vereinsvorsitzender der SG Traktor Divitz, ist während der Kreisligapartie seines Teams gegen die Reserve von SV Rot-Weiss Trinwillershagen am Spielfeldrand zusammengebrochen. Nach mehreren Reanimationsmaßnahmen, mit denen er kurzzeitig ins Leben zurückgeholt werden konnte, starb der 50-Jährige – nach OZ-Informationen an einem Herzinfarkt. Er hinterlässt Frau und Kind. Beide waren bei dem tragischen Vorfall am Sonntag vor Ort. Sohn David-Paul stand als Kapitän der SG Traktor auf dem Spielfeld.

Schiedsrichter unterbricht in der 27. Spielminute

Es lief die 27. Spielminute, als Schiedsrichter Franko Troles von der Divitzer Bank aufgefordert wurde, das Spiel zu unterbrechen. Es wurde nicht mehr angepfiffen. „Dirk hatte sich gerade noch mit uns über eine Spielszene unterhalten, umgedreht und ist dann zusammengesackt“, berichtet Andreas Hohnstein, der den Vorfall aus nächster Nähe miterlebte.

Sofort eilten der Divitzer Torwart Hannes Freund, der eine medizinische Ausbildung absolvierte, und eine Krankenschwester aus dem Gäste-Fanlager zur Hilfe und starteten – auch mit Hilfe des im Klubraum vorhandenen Defibrillators – Reanimationsmaßnahmen. „In dem Moment war der Kopf leer. Ich wusste nicht einmal, ob ich 110 oder 112 anrufen musste“, beschreibt Hohnstein den Schockmoment.

Eine Stunde lang wurde Splisteser vor Ort mehrmals wiederbelebt. Dann brachten ihn Rettungssanitäter, die mit Krankenwagen und Hubschrauber herbeigeeilt waren, ins Krankenhaus nach Stralsund. Am Sonntagabend kam die Bestätigung der Todesnachricht.

„Vereinsmitglieder sind dann noch einmal in Divitz zusammengekommen und haben Kerzen am Vereinshaus niedergelegt und gemeinsam getrauert“, berichtet Hohnstein. In den sozialen Netzwerken sprechen viele Vereine den Angehörigen und weiteren Betroffenen ihr Beileid und Mitgefühl aus.

Weggefährte Hohnstein: Er war die Seele des Vereins

„Dirk konnte impulsiv sein, war aber im Grunde ein besonnener Typ. Er hat im Verein alles zusammengehalten. Mit seiner Frau Dani war er die Seele des Vereins. Er gehörte zum Inventar“, sagt Hohnstein über seinen langjährigen Weggefährten. Als Hohnstein 1998 zur SG Traktor stieß, war Splisteser schon da.

Splisteser wird nicht nur im Verein fehlen. Auch in der Volksvertretung der Gemeinde Divitz-Spoldershagen ist er aktiv gewesen. Bürgermeister Christian Haß: „Er hinterlässt in der Gemeinde eine riesige Lücke. Er stand für ein lebendiges Dorfleben. Früher war er auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Und er war maßgeblich beteiligt an den Dorf- und Kinderfesten. Wir bedauern den Verlust außerordentlich.“

Traktor Divitz setzt alle kommenden Spiele ab

Er selbst ist durch Zufall Zeuge des tragischen Unglücks gewesen. „Wir wollten an einer Führung durch den Divitzer Schlosspark teilnehmen. Sie begann am Sportplatz“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. „Wir empfinden für die Familie tiefes Mitgefühl, sind in Gedanken bei der Familie“, sagt Haß.

Die kommenden Spiele der Männermannschaft und Alten Herren von Traktor Divitz sind abgesetzt. „Divitz hat freie Hand, zu entscheiden, wann sie wieder einsteigen wollen“, versichert Franko Troles vom Fußballverband Nordvorpommern-Rügen. Am Donnerstag trifft sich der Verein zu einer Vorstandssitzung.

Von Horst Schreiber und Anja Krüger