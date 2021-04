 Tragödie in Wustrow: Rostocker stirbt beim Angeln 

Ahrenshoop

Tragisches Ende eines Angelausfluges: Ein nicht einmal 40 Jahre alter Mann ist am Dienstag während des Angelns in der Uferzone zwischen Wustrow und Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestorben.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Ahrenshoop und Wustrow wurden kurz nach halb zehn am Vormittag alarmiert. Als Tragehilfe für den Rettungsdienst war der Einsatz deklariert. Das ändert sich schnell. Stattdessen mussten die Brandschützer Totenwache halten.

Untersuchung zur Todesursache

Am Strandübergang eins von Wustrow – in Verlängerung der Siedlung am Pappelweg – haben die zwei Männer dem Ahrenshooper Wehrführer Benjamin Heinke zufolge in ihren Wathosen den Fischzug in der Ostsee gestartet. Nur einer sollte das Ufer wieder lebend erreichen. Kriminalisten untersuchen jetzt die Todesumstände.

Der Mann und ein Bekannter steigen in Wathosen. Den steilen Abgang zum Strand tragen sie die Ausrüstung, waten zwischen den dortigen Buhnen in die ruhige Ostsee, es ist nahezu windstill.

Notarzt stellt Tod fest

Was dann geschieht, ist noch unklar. Klar ist nur, dass der Bekannte des Rostockers vom Ufer aus beobachtet, dass sein Bekannter in Schwierigkeiten ist. Ob diese sich mit gesundheitlichen Problemen begründen lassen oder ob Wasser in die Wathose geschwappt ist – in dem Fall kann ein Umkippen gefährlich werden, sollte die Restluft in der Wathose den Träger wie eine Boje kopfüber im Wasser treiben lassen – wird noch geklärt.

Eine Frau, die derzeit eine Kur in der Ostsee-Kurklinik absolviert, ist ebenfalls vor Ort. Sie war joggen. Weist den Bekannten des Verunglückten nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort auf das Geschehen hin.

Diesem gelingt es, den Rostocker ans Ufer zu bringen. Rettungsdienst und Feuerwehr treffen rasch am schwer zugänglichen Unglücksort ein. Sie beginnen sofort mit der Wiederbelebung des Verunglückten. Schließlich kann der Notarzt nur noch den Tod des Rostockers feststellen.

Betreuung durch Fachleute

Weil die Todesursache unklar ist, wird der Unglücksort in direkter Nachbarschaft zu den abgestürzten Teilen der einstigen Radarstation zu einem Tatort erklärt. Der Tote wird geborgen, darf aber noch nicht weggebracht werden, bevor die Experten des Kriminaltechnischen Dienstes, ihre Untersuchungen abgeschlossen haben. Noch zur Mittagsstunde warten die Brandschützer auf die Experten der Polizei.

Speziell geschulte Kräfte des Rettungsdienstes, aber auch Mitglieder der Feuerwehr betreuen die Frau, die das schreckliche Geschehen beobachtet hat.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass die Frau des Verunglückten das Geschehen beobachtet habe. Das stimmt nicht. Es handelte sich dabei um die im aktualisierten Text erwähnte Joggerin.

Von Timo Richter