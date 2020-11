Transporter kollidiert mit ausgebüxtem Rind bei Klockenhagen

Ribnitz-Damgarten

Ausgebüxte Tiere in der Region rund um Ribnitz-Damgarten haben die Polizei in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag auf Trab gehalten. Sie musste gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken. Dabei kam es auf der Landesstraße 21 bei Klockenhagen zu einem Unfall. Ein Transporter kollidierte mit einem freilaufenden Rind. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Transporter-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Rind überlebt Zusammenstoß mit Transporter nicht

Gegen 2.30 Uhr meldeten am Donnerstag gleich mehrere aufmerksame Bürger der Polizei rund 30 freilaufende Rinder im Bereich Klockenhagen. Die Tiere waren offenbar vom ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieb ausgerissen. Die Beamten konnten zwei Rinder feststellen und informierten den Tierhalter. Während der sich um das Einfangen der Tiere kümmerte, lief gegen 3.30 Uhr ein weiteres ausgebüxtes Rind auf der Landesstraße 21 vor einen Transporter der Marke Mercedes-Benz. Der 43-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Rind verendete noch an der Unfallstelle, der Fahrer blieb unverletzt, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Der Transporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro. Gegen 5 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Hund bei Schulenberg augebüxt

Bereits am Mittwoch gegen 13.30 Uhr meldete eine Frau dem Polizeirevier Ribnitz-Damgarten einen freilaufenden Hund im Bereich der Landesstraße 181 in Schulenberg. Noch vor dem Eintreffend der Beamten hatte sie die Gefahr für den Straßenverkehr gebannt und das Tier selbst eingefangen. Der Besitzer konnte ermittelt und der Hund wieder an ihn übergeben werden.

Kalb in Freudenberg eingefangen

Nur rund 15 Minuten später wurde dem Ribnitzer Polizeirevier ein freilaufendes Kalb auf der Straße in Freudenberg gemeldet. Eine Funkstreifenbesatzung eilte zum Einsatzort. Der Tierhalter konnte nur kurze Zeit später verständigt werden. Er fing das Kalb wieder ein und brachte es zurück auf die Weide.

Sind Pferde auf Rügen über Sportplatz galoppiert?

Ausgebrochene Tier sorgten auch auf der Insel Rügen für einen Polizeieinsatz. Gegen 8.45 Uhr wurde das Polizeirevier in Sassnitz am Mittwoch informiert, dass sich im Bereich Neddesitz mehrere Pferde außerhalb ihrer Weide aufhalten sollen. Vier freilaufende Tiere konnten die Beamten auf einer Ackerfläche feststellen. Eine konkrete Gefahr für den Straßenverkehr habe jedoch nicht bestanden. Während der Pferdehalter verständigt wurde, um seine Tiere wieder einzufangen, erhielt das Polizeirevier Kenntnis von Beschädigungen auf dem Sportplatz in Sagard. Der ortsansässige Sportverein hatte Schäden auf der Rasenfläche festgestellt, die im Zusammenhang mit den entlaufenden Pferden stehen könnten. Zivilrechtliche Ansprüche werden jetzt geklärt.

