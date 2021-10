Der Ribnitz-Damgartener Hospiz-Verein wurde 2001 gegründet und feiert in diesem Herbst sein 20-jähriges Bestehen. Fast 140 Menschen sind Mitglied in dem Verein. 45 davon sind als ehrenamtliche Sterbebegleiter tätig.

Anlässlich des runden Geburtstages wird ein Programm geboten. Am Dienstag, 2. November, wird im Stadtkulturhaus der Film „Blaubeerblau“ gezeigt, ein Film über den Tod, der Lust aufs Leben macht, der die Geschichte von Fritjof erzählt, der in einem Sterbehospiz seinen früheren Schulkameraden Hannes wiedersieht. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 17 Uhr.

Am Mittwoch, 3. November, bietet der Hospizverein im Stadtkulturhaus eine Lesung mit Susann Pásztor, die ihr Buch „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“, vorstellt. Das Buch handelt von Fred, der sich zum Sterbebegleiter ausbilden lässt, um der eigensinnigen Karla, die nur noch ein halbes Jahr zu leben hat, zu helfen. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten gibt es in der Stadtbibliothek in Ribnitz, Telefon 03821/2418.

Am Sonntag, 7. November, laden der Hospizverein und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Ribnitz zum gemeinsamen Gedenken an die Verstorbenen ein. Vorgesehen sind gesprochene und musikalische Impulse. Beginn ist um 16 Uhr in der St. Marien Kirche in Ribnitz.