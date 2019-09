Traumjob: Kinder werden Spieletester

Ribnitz-Damgarten

Der Traumberuf unzähliger Kinder und Jugendlicher, in der Ribnitzer Bibliothek geht er dieser Tage in Erfüllung. In den Räumen im ehemaligen Kloster der Bernsteinstadt sind Mädchen und Jungen seit Anfang der Woche als Tester für Computerspiele gefragt, darunter beispielsweise bekannte Titel wie „Anno 1800“ oder auch der „Landwirtschaftssimulator“, den Danny-Martin Klinkenberg am Donnerstag ausprobiert hat. „Mir gefällt das sehr gut, die Grafik ist perfekt, sehr realistisch“, sagte der Elfjährige.

Emily Lange (11) probierte einen Igel-Roboter aus. Quelle: Robert Niemeyer

Als einzige Bibliothek Mecklenburg-Vorpommerns beteiligt sich die Ribnitzer Bücherei am Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI. Etwa 60 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren probieren hier in vier Kategorien digitale Spiele und Spielzeuge aus und bewerten diese. Deutschlandweit gehören mehr als 3600 Kinder zur Jury des Wettbewerbs. Am 18. Oktober werden die Sieger des Wettbewerbs auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet.

„Dieser Wettbewerb gibt Kindern einen Überblick über altersgerechte Spiele und macht sie auch zu Kritikern“, sagte Katinka Friese, Leiterin der Ribnitz-Damgartener Stadtbibliothek. Bis zum 6. Oktober können Kinder in der Ribnitzer Bibliothek vorbeischauen und sich der Jury anschließen.

Katinka Friese, Leiterin der Stadtbibliothek Ribnitz-Damgarten. Quelle: Carolin Riemer

„Das Interesse der Kinder liegt im Digitalen. Wir bleiben unserer Tradition aber treu und vermitteln Wissen, aber eben auch mit Neuen Medien“, erklärte Friese. Dabei gehe es unter anderem darum, die Technik zu verstehen, wie beispielsweise beim Zusammenbau von Robotern wie etwa „Nuna“, dem Igelroboter, den Emily Lange ausprobierte. „Ich finde es toll, dass ich dazu meine Meinung sagen kann“, so die Elfjährige.

Laut Katinka Friese gehe es aber auch darum, die Kinder für die Gefahren, die im Digitalen lauern, zu sensibilisieren.

Von Robert Niemeyer