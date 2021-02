Barth

Ein wenig anders hat sich Leon Märkisch seine Berufseinstiegsqualifizierung an der Barther Boddenbühne schon vorgestellt. Jetzt, wo er endlich seinen Traumjob gefunden zu haben scheint, bremst Corona die Theaterschaffenden aus und damit auch den jungen Mann.

Mit 13 das Herz fürs Theater entdeckt

Leon Märkisch ist 19 Jahre alt. Schule ist nie sein Ding gewesen, wie er gesteht. Letztlich schließt er die Realschule mit der Berufsreife nach der 9. Klasse ab. Zunächst fasst er eine Ausbildung zum Tischler ins Auge. Denn Handwerkliches liegt dem jungen Mann. Tatsächlich findet er auch eine Lehrstelle, aber irgendetwas sträubt sich in ihm dagegen.

Zu fasziniert ist er immer wieder von der Arbeit der Techniker an der Barther Boddenbühne. Er selbst steht seit seinem 14. Lebensjahr auf der Bühne. „Ich habe damals in der Jugendgruppe angefangen zu spielen“, berichtet er. Eine seiner beiden Schwestern habe einen Flyer aus der Schule mitgebracht, auf dem für das Mitwirken auf der Boddenbühne geworben worden sei. Da die Märkisch-Kinder zu Hause beim Spielen immer wieder in Rollen schlüpfen, scheint es für die Mutter eine gute Idee, ihre Schützlinge sich am Theater ausprobieren zu lassen. „Im Wikinger-Stück („Die Wikinger kommen“; Anm. d. Red.) steht er schließlich das erste Mal auf der Bühne – erlebt in der Vorbereitung darauf auch, wie vielseitig die Aufgaben des Technikers sind.

Erster Einsatz: Jugendweihe

Mehr und mehr wächst in ihm der Wunsch, selbst Bühnenbildern mit Ton und Licht noch mehr Aussagekraft zu geben. Aber er hat Respekt vor der Verantwortung. „Ich wollte die Sache noch einmal überdenken. Ich wusste, dass es die Möglichkeit gibt, eine Berufseinstiegsqualifizierung zu absolvieren und habe hier beim Theater nachgefragt“, erzählt er. Mit positivem Feedback. Auch, weil er zuvor immer wieder im Theater steht und mit anpacken möchte. Am 1. Oktober 2020 beginnt er schließlich diese Qualifizierung – zu dem Zeitpunkt noch mit der Hoffnung, dass auch wieder Theater gespielt wird. Denn schon die Sommerspielzeit ist ausgefallen, an der Vorpommerschen Landesbühne, zu der die Barther Boddenbühne gehört, legt man alle Hoffnung auf die Winterspielzeit.

Leon Märkisch hat dennoch inzwischen seine erste Visitenkarten in dem Veranstaltungshaus, das einst das Kulturhaus der Zuckerfabrik gewesen ist, abgegeben. „Ich durfte im September bei der Jugendweihe die Technik bedienen“, erzählt der 19-Jährige stolz. Ziemlich aufgeregt sei er gewesen. „Und dann ist auch noch ein Beamer ausgefallen“, berichtet er. In solchen Momenten gilt es, Ruhe zu bewahren, weiß der junge Mann. Er meistert die Lage. „Hinterher ist man ziemlich stolz“, gesteht er. Aber er weiß auch, dass die meiste Arbeit vor einer Veranstaltung zu wuppen ist.

Sein Ziel: in Barth bleiben

Ton und Licht einstellen, Wünsche des jeweiligen Regisseurs beziehungsweise Veranstalters, wie im Fall der Jugendweihe, berücksichtigen, auch mal Überzeugungsarbeit leisten, wenn etwas nicht umsetzbar ist: Leon Märkisch weiß, dass die Arbeit eines Veranstaltungstechnikers kein Zuckerschlecken ist. Aber er hat sich schon nach den wenigen Monaten entschieden: Es ist genau der Job, den er machen möchte. Seine Bewerbung für eine Ausbildung hat er bereits abgegeben, hofft nun, Ende des Sommers die entsprechende Lehre in Barth beginnen zu können.

Bis dahin möchte Leon Märkisch so viele Erfahrungen wie möglich an der Spielstätte in Barth sammeln – und wenn es wie aktuell bei der Reparatur der Tribüne ist. Denn auch das gehöre dazu. Und er finde es klasse, wie er schon jetzt mit einbezogen werde. Denn nicht zuletzt sei es sein großes Ziel, in seiner Heimatstadt Barth, an der Barther Boddenbühne, zu bleiben – auch über die Ausbildung hinaus. „Da ist es gut, später zu wissen, wo welche Leitung verläuft oder wie das Grundgerüst der Tribüne aufgebaut ist“, sagt er.

Von Anja Krüger