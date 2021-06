Triathlon Dierhagen am Samstag: Veränderte Radstrecke mit Abendflair

Dierhagen

Rainer Wolff blickt seit Tagen gespannt auf die Wetterprognosen für Samstagabend und hofft. Der zweite Triathlon Dierhagen soll nicht wie die Premiere vor einem Jahr unter plötzlichem Starkregen und Gewitter, das einen zwischenzeitlichen Stromausfall auf dem Wettkampfgelände provozierte, leiden. „Ich wünsche mir einfach besseres Wetter“, sagt der Organisator des Triathlons.

Das Wetter kann Wolff nicht beeinflussen. Dafür hat er alles andere haargenau geplant und einiges verändert. So führt die Radstrecke nicht mehr über die L 21, sodass der Reiseverkehr nicht behindert wird. Die Wechselzone ist vom Plateau vor das Pfannenkuchenhaus verlegt worden. Zudem haben die Sportler die Möglichkeit, sich vor dem Wettkampf im nahe gelegenen Testzentrum (beim Edeka-Markt oder Ostseehotel) auf Corona testen zu lassen. Nur wer einen aktuell negativen Test vorweisen kann, vollständig geimpft oder genesen ist, darf starten.

Mehr als 200 Sportler haben sich für die Triathlon-Sprintdistanz angemeldet und werden am Sonnabend ab 18 Uhr in die Ostseefluten (750 Meter) vor dem Plateau stürzen, knapp 20 Kilometer auf dem Rennrad abreißen und fünf Kilometer durch den Küstenwald rennen. „Der Start in den Abendstunden macht das Flair des Events aus. Wir können bei Sonnenuntergang die Sieger am Strand ehren. Die Zuschauer können tagsüber die Ostsee genießen und abends die Sportler anfeuern. Das hat vielen Leuten im vergangenen Jahr gefallen“, sagt Wolff.

Das sportliche Flair im Urlaubsort wäre 2021 beinahe gar nicht aufgekommen. Die Bestätigung der Behörden für die Veranstaltung kam erst Ende Mai. „Ich habe lange überlegt, ob ich es normal organisieren will, weil der Aufwand „nebenbei“ enorm ist“, sagt der Krankenpfleger Wolff und ergänzt: „Aber Christian Kepp kam mir zur Hilfe. Dank seiner Unterstützung kann der Triathlon stattfinden.“

Kurzentschlossene Hobbyathleten können sich noch unter Einhaltung der Hygieneauflagen am Wettkampftag vor Ort anmelden. Die Online-Registrierung ist geschlossen.

Von Horst Schreiber