Tribohm

Im Tribohmer Bachtal wurde eine Naturwaldparzelle eingerichtet. Über 26,6 Hektar hat der Landkreis Vorpommern-Rügen mit der Evangelischen Kirchgemeinde Ahrenshagen-Lüdershagen einen entsprechenden Vertrag geschlossen. Der sieht vor, diese Waldfläche dauerhaft aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. Umgesetzt wird dieses Vorhaben im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes „chance.natur“.

Das besondere Augenmerk liegt bei diesem Bundesprojekt auf dem Schutz des Schreiadlers in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft. Sein Bestand ist seit Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland stark rückläufig. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch etwa 108 Brutpaare, deutschlandweit sind es um die 130.

Forstwirtschaftliche Nutzung findet nicht mehr statt

Die Nordvorpommersche Waldlandschaft liegt zwischen der Stadtgrenze der Hansestadt Stralsund im Osten und dem Recknitztal im Westen, der Bundesstraße 105 im Norden und Franzburg und Richtenberg im Süden. 18 Partnergemeinden bilden das rund 500 Quadratkilometer große Projektgebiet. Das ist eines der wichtigsten Brutgebiete des Schreiadlers. Damit dieser hier auch weiterhin Rückzugsgebiete findet und ungestört seine Jungen aufziehen kann, werden mit der Einrichtung von Naturwaldparzellen bestimmte Bereiche als Brutwald gesichert.

Frei von jeder wirtschaftlichen Nutzung könne sich hier der Wald auf ganz natürliche Art und Weise entwickeln, erläutert Liv Elisabeth Ipsen vom Projektteam bei einem Rundgang durch das Tribohmer Bachtal. An den Talhängen stehen vor allem Rot- und Hainbuchen. Ins Auge fallen auch größere Vogelkirschen, die allerdings abzusterben beginnen.

Lehrpfad Tribohm Quelle: Arno Zill

Beeindruckend sind die uralten Stieleichen. Zwar seien sie noch nicht auf ihr Alter untersucht worden, sie könnten es aber durchaus auf etwa 500 Jahre bringen, schätzt Christhart Wehring, Pastor der Evangelischen Kirchgemeinde Ahrenshagen-Lüdershagen. Die Eichen stehen dort, wo in früheren Zeiten der Tribohmer Pastor den Wald für seine Schweine als Nahrungsquelle nutzte, weiß er zu berichten. Im Talgrund dominieren Schwarzerlen.

Nicht nur Schreiadler profitiert vom Naturwald

Und an vielen Stellen erblickt der Besucher liegendes oder stehendes Totholz. Und das bleibe auch genau dort, wo es sich befindet, erläutert Liv Elisabeth Ipsen. Denn jeder tote Baum sei Grundlage für neues Leben und damit wesentlicher Bestandteil eines gut funktionierenden Ökosystems.

„Von der Einrichtung der Naturwaldparzelle im Tribohmer Bachtal zum Schutz des Schreiadlers profitieren auch andere Tierarten“, ergänzt Daike Lehnau, der ebenfalls dem Projektteam angehört. Er nennt unter anderem Schwarzspecht, Wachtelkönig, Fischotter und Biber.

Aber was bedeutet die Einrichtung der Naturwaldparzelle im Tribohmer Bachtal denn nun für Naturliebhaber, Wanderer und Touristen? Müssen sie künftig draußen bleiben? Christhart Wehring kann beruhigen: „Auch in Zukunft können Naturliebhaber auf dem bestehenden Lehrpfad das Tribohmer Bachtal durchstreifen und die einzigartige Natur genießen, auch in dem Bereich, der in eine Naturwaldparzelle umgewandelt worden ist.“

Um den Schreiadlerbestand sichern und möglichst vergrößern zu können, reichen die Naturschutzmaßnahmen im Wald allein allerdings nicht aus, betont Lisa Andresen, Projektleiterin chance.natur. Der Schreiadler benötige auch Grünland als Nahrungsflächen. Der Grund: Der kleinste Adler Deutschlands jagt nicht nur aus der Luft nach Beute, sondern auch zu Fuß. Deshalb benötigt er offen gehaltene Grünlandflächen, die von Landwirten schreiadlergerecht bewirtschaftet werden. Das heißt, dass diese Flächen früh gemäht werden und auf Pflanzenschutzmittel, mineralische Stickstoffdünger und Gülle verzichtet wird.

Projekte werden eng mit Flächeneigentümern abgestimmt

Durch eine extensive Bewirtschaftung ausgewählter Grünlandflächen sollen für Kleinsäuger und Amphibien, die auf dem Speiseplan des Schreiadlers stehen, optimale Lebensbedingungen geschaffen werden. Dementsprechend groß sind die Bemühungen des Landkreises Vorpommern-Rügen als Projektträger mit Unterstützung der Landgesellschaft MV auf Grünlandflächen Schreiadler-Nahrungsflächen einzurichten.

Alle Maßnahmen zum Schutz des Schreiadlers, sei es die Schaffung von Naturwaldparzellen oder die extensive Bewirtschaftung von Grünland, versuche man stets im Konsens mit den Eigentümern und Flächennutzern umzusetzen, sagt Lisa Andresen abschließend.

Von Edwin Sternkiker